La brecha de género en la enseñanza se agudiza en Galicia, que lidera la feminización de las aulas en España

Las niñas quieren ser profesoras y los niños, futbolistas. Aunque el enunciado suene manido e incluso anacrónico, la información es fresca: esta semana una encuesta de Adecco anunciaba esas preferencias para Galicia. Lo curioso es que una edición anterior del sondeo ofrecía esas mismas conclusiones, en lo que a niñas respecta, ya hace quince años y que la historia se repite. El resultado invita a cuestionarse hasta qué punto las políticas dirigidas a estimular otro tipo de vocaciones entre las chicas, como las ligadas a la ciencia y a la tecnología, han modificado las aspiraciones profesionales del colectivo.

Esa preferencia infantil coincide con una realidad laboral fuertemente feminizada en la enseñanza. En Galicia, se trata de un sector en el que llevan las riendas las mujeres y más que nunca, a juzgar por los datos del Ministerio de Educación sobre la evolución del profesorado de las enseñanzas de régimen general, que abarcan desde Infantil hasta Bachillerato y FP.

Las estadísticas del Gobierno central relativas al curso 2024-2025 elevan a un 76,6 por ciento —el dato más alto de una serie de 35 años— el porcentaje de docentes mujeres en Galicia, con una cifra más baja en la enseñanza pública (76,2 por ciento) que en la privada (77,8 por ciento).

Una tendencia que continúa

El fenómeno se extiende a toda España, aunque la comunidad lidera el listado autonómico en el indicador global, en cuya lectura hay que tener en cuenta que en Galicia, a partir del curso 2012-2013, se incluye el profesorado de los centros de educación infantil de primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años, donde la feminización es más acusada, según el Ministerio de Educación. Además, el Gobierno central apunta que entre el profesorado menor de 30 años del Estado las mujeres representan casi el 76 por ciento, «lo que apunta a la continuidad del patrón ascendente en el corto plazo».

El que la mayoría de aspirantes que han logrado plaza en las últimas oposiciones de la Consellería de Educación —siete de cada diez— sean mujeres augura que en el futuro Galicia mantendrá la senda de feminización de la enseñanza.

¿Por qué esa feminización de la enseñanza? Un informe editado por la OCDE en 2022 lo analiza y, tras concluir que las mujeres están «fuertemente sobrerrepresentadas» entre el profesorado de primaria y secundaria de los países miembros, apunta que la situación «puede explicarse, al menos en parte, por los estereotipos de género, pero también por el atractivo de la profesión para las madres trabajadoras y por la ausencia de diferencias en los niveles salariales entre docentes hombres y mujeres».

El documento de la OCDE reconoce que el tópico influye: «Históricamente, la enseñanza ha sido una de las pocas profesiones cualificadas que ha sido accesible para las mujeres, porque se ajustaba mucho al estereotipo tradicional de las mujeres como cuidadoras de niños y niñas», señala. Pero apunta también que puede ser una carrera profesional «atractiva» para las madres trabajadoras porque ofrece «flexibilidad para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares» y, además, «es una de las pocas profesiones donde las mujeres no sufren discriminación salarial».

El mercado laboral

Un informe de la Xunta sobre la situación de la mujer en el mercado laboral gallego refleja su mayor presencia en el sector público, el único ámbito en el que son más numerosas. Asimismo, incluye la educación entre las actividades con «un fuerte incremento» de la ocupación femenina. En ese dato puede influir, sostienen expertos consultados por este diario, que las mujeres opten más por opositar por entender que ese tipo de procesos les garantiza «mayor equidad y justicia».

Ya antes, en la formación, se registra una brecha. Las mujeres suponen «una mayoría» en la mayor parte de las áreas de enseñanza, «siendo protagonistas indiscutibles en las titulaciones tradicionalmente feminizadas», entre ellas la educación. Con todo, la Xunta advierte de que pueden perder oportunidades laborales por falta de formación tecnológica y digital.