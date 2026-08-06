Un turista franco-argentino da positivo en hantavirus Andes mientras recorre Galicia y Sanidad rastrea posibles contactos

Un ciudadano franco-argentino que se encuentra de viaje por Galicia ha dado positivo en hantavirus Andes, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad. El hombre había sido atendido días antes en Francia por un cuadro respiratorio leve y continuó posteriormente su recorrido por Europa.

Las autoridades francesas identificaron la infección después de analizar una muestra tomada durante aquella asistencia médica. El profesor de infecciología del hospital Bichat de París, Nathan Peiffer-Madja, subrayó que la carga viral que se ha detectado en el test es «extremadamente débil», y ése es uno de los factores importantes que determinan el riesgo de transmisión. Cuando el viajero llegó a España ya se encontraba asintomático y, de acuerdo con la información trasladada por Sanidad, había superado el periodo en el que podía transmitir la enfermedad. Ahora mismo se encuentra en un domicilio privado junto a su familia y no ha sido necesario su ingreso en ningún centro sanitario.

Se encuentra bien

El Ministerio asegura que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra bien. Desde los servicios de salud pública de Francia se le indicó la necesidad de aislamiento en su alojamiento y esperar al resto de labores de los servicios de salud pública de nuestro país. Por el momento, no ha precisado en qué punto de Galicia permanece ni ha informado de la existencia de contactos de riesgo en la comunidad.

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos "para determinar qué acciones han de tomarse".

"En el caso de España, tenemos todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas. El equipo CCAES se está coordinando para la muestra y el aislamiento", señala Sanidad en un comunicado.

En estos momentos, concluye, se están poniendo en marcha "todos los procedimientos necesarios y rastreo de los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población".

La misma variante del MV Hondius

El virus Andes es una variedad de hantavirus localizada principalmente en determinadas regiones de Argentina y Chile. La infección suele producirse por la inhalación de partículas procedentes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. A diferencia de otros hantavirus, esta variante es la única en la que se ha documentado una posible transmisión entre personas, aunque requiere normalmente un contacto estrecho y prolongado y no se propaga con facilidad en encuentros sociales ocasionales.

El virus detectado en el viajero que se encuentra en Galicia pertenece al mismo tipo —hantavirus Andes— que causó esta primavera el brote relacionado con el crucero de expedición MV Hondius.

El buque había partido de Ushuaia, en Argentina, y permaneció inicialmente frente a Cabo Verde antes de dirigirse a Tenerife para organizar el desembarco y la repatriación de sus ocupantes. El brote dejó tres fallecidos y un total de 13 casos confirmados o probables, según el balance del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

Entre los pasajeros había 14 ciudadanos españoles, incluido un vecino de Cariño. Tras desembarcar en Tenerife, fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para permanecer en cuarentena y bajo seguimiento. Uno de ellos acabó siendo confirmado como positivo, aunque el Ministerio dio por cerrado el episodio en junio y consideró extremadamente bajo el riesgo para la población general.

Los análisis genéticos realizados durante aquel brote mostraron una elevada similitud entre las muestras, compatible con una primera infección transmitida por un roedor y posteriores contagios entre personas dentro del barco.

Protocolo de la Xunta

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para el hantavirus. Lo hizo tan pronto el Ministerio de Sanidad facilitó el contacto del caso que comunicaron las autoridades francesas al Gobierno de España. El conselleiro de Sanidade se puso en contacto esta misma tarde con la ministra solicitándole información con la máxima celeridad para identificar el caso y aplicar los protocolos pertinentes: encuestas al propio afectado y a sus contactos estrechos, junto con las indicaciones que deben seguir.

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Francia está siguiendo el recorrido que hizo en tres regiones del país a finales de julio el turista francoargentino que ha dado positivo en hantavirus y está ahora aislado con su familia en Galicia, en el noroeste de España, para identificar a los contactos de riesgo, que tendrán que aislarse en casa durante seis semanas. La directora general adjunta de Sanidad de Francia, Sarah Sauneron, explicó este jueves en una rueda de prensa en línea que el turista estuvo en la segunda quincena de julio en Nueva Aquitania, Normandía e Ile de France, y que se están trazando los desplazamientos que hizo allí para determinar quiénes serán considerados contactos de riesgo.