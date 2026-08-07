Cae una de las mayores mafias del Mediterráneo: dos detenidos en Galicia de una red que introdujo en España a más de 2.000 migrantes

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores y más peligrosas estructuras criminales dedicadas al tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo, en una macrooperación en la que han sido arrestadas 78 personas y en la que dos de los detenidos fueron localizados en Galicia, uno en la provincia de A Coruña y otro en la de Lugo.

La organización, de origen argelino y con una compleja red internacional, presuntamente utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar droga desde España hasta Argelia y, en el viaje de regreso, trasladar migrantes de forma irregular hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza.

Según la investigación, iniciada en 2023, el entramado habría protagonizado al menos 64 episodios migratorios, a través de los cuales habrían introducido en España a más de 2.000 personas, obteniendo beneficios superiores a los 24 millones de euros. Además, durante el operativo se han intervenido 18 embarcaciones de alta velocidad valoradas en más de cinco millones de euros.

La operación se ha desarrollado con la colaboración de Europol y la participación de cuerpos policiales de Francia, Portugal y Polonia. En la fase final, en la que han intervenido más de 180 agentes, se han practicado 17 registros en distintos puntos de la geografía española, con especial incidencia en Almería, Murcia, Alicante e Ibiza, además de las detenciones registradas en Galicia, Palencia, Huelva, Córdoba, Sevilla y Argelia.

Una red criminal altamente profesionalizada

Las autoridades describen esta estructura como una de las más complejas, activas y peligrosas detectadas hasta la fecha en el Mediterráneo. La organización operaba a través de subestructuras jerarquizadas asentadas en Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, con ramificaciones en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

El entramado estaba liderado por un responsable principal que coordinaba la planificación, financiación y supervisión de la actividad criminal. Bajo su mando actuaban pilotos, transportistas, captadores, vigilantes, suministradores, gestores financieros, testaferros y otros colaboradores encargados de sostener la red.

Entre los medios detectados figuran embarcaciones de gran potencia, vehículos de apoyo, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, GPS y una amplia infraestructura logística. También se han intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, 500 gramos de cocaína, 40 gramos de metanfetamina, un revólver, un subfusil simulado, munición, 725 litros de gasolina y diverso material especializado.

Travesías extremas y violencia interna

Las travesías marítimas se realizaban en condiciones extremas. Los migrantes viajaban hacinados, de noche, a gran velocidad, sin iluminación y, en muchos casos, sin chalecos salvavidas. En algunas ocasiones, incluso eran atados para evitar que cayeran al agua durante la navegación.

La investigación también ha destapado un alto nivel de violencia dentro de la propia organización, con amenazas, coacciones, agresiones y represalias tanto contra sus miembros como contra las personas migrantes sometidas a su control. Los agentes han detectado además contactos con otras redes criminales internacionales para reforzar el control de la actividad y del beneficio económico.

27 presos provisionales

De los 78 detenidos, 27 han ingresado ya en prisión provisional. Entre los arrestados figuran cuatro de los responsables del entramado, considerados objetivos de alto valor por las autoridades, así como el denominado “hawalader”, encargado de la infraestructura económica de la organización.

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Los detenidos están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, contrabando, blanqueo de capitales, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, robos con fuerza y almacenamiento y transporte ilícito de combustible, entre otros.