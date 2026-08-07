Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany

La tristeza y la conmoción atenaza desde hace casi dos meses a los marinenses, desde que los terremotos de Venezuela de finales de junio dejaron de tener noticias de una familia de origen venezolano residente en Marín pero que el día de los seísmos estaban de vacaciones en La Guaira. Pasadas semanas desde aquella tragedia que segó la vida a miles de personas, las esperanzas de hallar a la familia con vida eran nulas desde hace tiempo y solo quedaba localizar sus cuerpos.

Y este macabro hallazgo ya se ha certificado, Según ha informado este viernes el Concello de Marín, «se confirma la tristísima noticia de la identificación de los cuerpos de Lía, Ulises, Adela e Yhosvany», los cuatro integrantes de la familia Hernández Taberneiro afincada en Marín y que halló la muerte en su primer viaje a Venezuela desde que el más pequeño de la casa nació, hace más de seis años.

«Queremos expresar nuestro más sentido pésame a sus familias y seres queridos», expresa el Concello, que extiende este mesaje a «toda la comunidad educativa del Colegio de la Inmaculada, donde recibían clases los pequeños, y también al Club de Hockey de Marín, que ellos mismos impulsaron y convirtieron en una referencia de la deportividad y valores positivos».

Y es que tanto la tragedia fue especialmente sentida en el Hockey Hierba Vigo Stick, club en el que comenzó el matrimonio y en el que competía Yhosvany Hernández, y en el Marinense Hockey Club, entidad que fundó el matrimonio para llevar la pasión por el hockey a Marín.

Borja Campos, fundador del Vigo Stick, conocía al matrimonio y a los niños desde que llegaron a Galicia y tenía una relación personal muy cercana con el padre. Al hablar de Yhosvany, lo primero que le sale es el hockey. Poco después del terremoto, lo describía para FARO como «un loco del hockey», alguien capaz de sacar tiempo de donde no lo había para ponerse los patines y acudir a jugar, incluso cuando los horarios de trabajo apenas le dejaban margen. Recuerda partidos en los que terminaba tarde y, aun así, Yhosvany enlazaba la pista con su jornada laboral.

De Adela hablaba con el mismo cariño. La recuerda como una persona «maravillosa» y «excelente», también completamente entregada a este deporte y al proyecto que ambos levantaron en Marín. Para quienes compartieron pista y club con ellos, Yhosvany y Adela no eran solo dos aficionados al hockey, sino dos personas «implicadas, generosas y profundamente queridas».

Según los allegados de la familia, el complejo habitacional de construcción estatal en el que estaban hospedados los Hernández Taberneiro colapsó desde la tercera planta, y los cuatro desaparecidos marinenses, ubicados en la segunda planta, «no cayeron con el edificio y fueron sepultados por los pisos superiores». En los primeros días se mantuvo la esperanza de encontrarlos con vida, pero después ya comenzó a asumirse que no sería posible, en especial cuento empezaron a reducirse las tareas de búsqueda y solo se trabajaba en retirar escombros.

Durante esos primeros días se sucedieron las muestras de apoyo en Marín, actos a los que acudieron autorididades, allegados y conocidos de la familia, entre ellos la directora del Colegio La Inmaculada, Lucía Guede, que explicaba entonces que la comunidad educativa estaba «hecha polvo».

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La historia de Yhosvany y Adela no fue la única que quitó el sueño a los habitantes de Marín. Jennifer Peña, venezolana afincada en el municipio, también tenía a parte de su familia en uno de los edificios que se derrumbó.