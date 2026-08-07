La Europol incluye en su lista de más buscados a una gallega que se hizo pasar por médico en Lugo y A Coruña
Está en busca y captura por un delito de fraude por ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos haciéndose pasar por médica
Agencias
La Europol ha incluido en su lista de los delincuentes más buscados de Europa a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña y que está en busca y captura desde el pasado año tras no comparecer ante el tribunal.
Se trata de Andrea Sánchez Antelo, de 32 años y 155 centímetros de estatura, según se recoge en la ficha publicada por el organismo europeo.
En concreto, la Europol señala que se la busca por un delito de fraude por ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos haciéndose pasar por médica.
Además, añade que ese fraude como profesional sanitaria ha dado lugar a "un elevado número de víctimas, que fueron tratadas y atendidas por una falsa médica".
Caso
El pasado mes de noviembre un juzgado decretó la orden de búsqueda y captura en relación con un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.
La mujer llegó a trabajar una clínica de A Coruña y también en un centro geriátrico en la provincia de Lugo llegando a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción.
Por otra parte, no compareció en el juicio que estaba fijado en un Juzgado de lo Penal de Lugo y en una causa por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.
Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación.
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