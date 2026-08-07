Unidades para trastornos musculares, apoyo psicológico en empresas y pruebas en las mutuas: las 31 medidas de Xunta, UGT y CEG ante el alza de las bajas laborales

Después de siete reuniones técnicas por las que fueron pasando expertos en relaciones laborales, prevención de riesgos y representantes de los agentes sociales, el grupo de trabajo de Mejora del bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo al amparo de la Mesa del Diálogo Social en Galicia inició a principios del pasado mes de julio los trabajos para redactar un plan integral para abordar las muchas causas que están detrás del incremento de las bajas. Hasta el último momento, el conselleiro de Emprego, José González, intentó apartar la idea de «la demonización» de los trabajadores que tanto CC OO como la CIG denunciaron tras el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el último Debate sobre el estado de la autonomía de que se tomarían medidas, incluidas más funciones para las mutuas. El borrador con tres ejes de actuación y 31 medidas está listo y no hay ni rastro de las palabras «baja» o «absentismo» en su denominación para enfatizar que la salud es la prioridad.

Xunta, UGT y la patronal CEG firmaron este viernes el preacuerdo del «Plan integral 2026-2030 de mejora de la prevención, del bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia». «El punto de partida era incorrecto e injusto y el logro fue cambiar el rumbo, pasando del control al cuidado», subraya el único sindicato presente en el acuerdo. «Centrar el documento y, por lo tanto, los ejes de actuación en la protección de la salud y el bienestar laboral», señala el equipo liderado por Cristóbal Medeiros.

El plan, según adelanta la central, «define una estrategia integral para mejorar la prevención de riesgos laborales, el bienestar laboral y la gestión de la incapacidad temporal» en la comunidad. Se prioriza la salud, «evitando enfoques punitivos o centrados en el absentismo» porque, advierte una vez más UGT, «no se pueden restringir derechos valiosos y socialmente muy apreciados». Siguiendo las declaraciones públicas del conselleiro, el plan habla de «reducir las ausencias evitables». Es decir, aquellas que se prolongan por «razones corregibles» como las demoras en los diagnósticos médicos, la falta de coordinación, las trabas administrativas y las condiciones de trabajo deficientes.

Los protagonistas del acuerdo coinciden en que Galicia tiene una de las incidencias más altas de las incapacidades temporales. Como efectivamente reflejan las estadísticas de la Seguridad Social. Especialmente de las bajas de mayor duración, con una media superior a los 80 días en estos momentos. Tres patologías predominan: trastornos musculoesqueléticos, salud mental —sobre todo entre los jóvenes— y procesos oncológicos. Como factores que agravan el problema, Galicia acumula el envejecimiento del mercado laboral, el reducido tamaño de la mayoría de empresas, las largas listas de espera sanitarias y déficits en la gestión de las propuestas de alta de las mutuas. Las bajas cuestan 1.950 millones de euros al año en Galicia.

Aunque el plan apuesta por la coordinación con el resto de administraciones y unir a todo el tejido productivo, marca una estrategia «propia» para Galicia. En el eje de la prevención se contempla el refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), el organismo de cabecera de la Xunta para la prevención de riesgos; impulsar la negociación colectiva en materia de bienestar laboral; programas de prevención avanzada tanto en trastornos musculoesqueléticos como en salud mental; ayudas ergonómicas para pymes; o el impulso de programas de salud que apelen a hacer pausas activas, cuidar el sueño, tener en cuenta los efectos de la menopausia y el bienestar emocional. Habrá servicios de apoyo psicológico y musculoesqueléticos para pymes, formación en este campo para mandos intermedios en los negocios, protocolos y ayudas para facilitar la reincorporación y una «ventanilla única» para gestionar todo esto.

En atención sanitaria, el plan contempla la creación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, de circuitos de recuperación funcional, el refuerzo de la atención primaria, simplificación de trámites, convenios con las mutuas para adelantar pruebas diagnósticas, la integración de la historia laboral en la información clínica de los pacientes e, incluso, la búsqueda de buenas prácticas en las diferentes áreas sanitarias.

Las medidas prácticas van de la mano de «una carta de derechos y deberes» durante la incapacidad temporal. Se constituirán dispositivos conjuntos para actuar contra posibles abusos, «muy minoritarios». Las garantías para las personas de bajas se pondrán por escrito para evitar su «estigmatización».

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Como mínimo, el plan acarreará 18 millones de euros de financiación en el periodo 2027-2029 para las medidas de prevención y bienestar laboral. Las sanitarias correrán a cargo del Sergas.