La brecha de la financiación autonómica: Galicia recibe 600 euros menos por persona atendida que la comunidad mejor financiada

En medio del debate sobre cómo debe repartirse la financiación autonómica y ante las advertencias de la Xunta de que Galicia puede perder peso con el modelo que plantea el Gobierno, los últimos datos del sistema vigente ofrecen una referencia clave. La comunidad recibió en 2024 una financiación de 3.749 euros por habitante ajustado, 83 más que la media y 600 menos que Cantabria, el territorio mejor financiado, aunque perdió siete décimas de posición relativa respecto al año anterior, según el último análisis de Fedea.

Los datos proceden del documento La liquidación de 2024 del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, publicado en agosto por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El trabajo está elaborado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de esta institución e investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC.

Su fuente principal es la liquidación oficial del sistema correspondiente a 2024, publicada por el Ministerio de Hacienda. A partir de ella, el autor introduce ajustes para comparar los recursos de las comunidades con competencias similares y un mismo esfuerzo fiscal. Aunque los datos son de 2024, se conocen ahora porque el sistema tarda dos años en cerrar definitivamente cada ejercicio.

Ligeramente por encima de la media

La financiación efectiva de Galicia para las competencias comunes alcanzó los 10.909 millones de euros, equivalentes a 3.749 euros por habitante ajustado, frente al promedio estatal de 3.666.

Esto sitúa a Galicia un 2,3% por encima de la media. Sin embargo, perdió siete décimas de posición relativa respecto a 2023: su índice pasó de aproximadamente 103 puntos a 102,3, tomando el promedio como referencia 100.

Galicia ocupa una posición intermedia: se sitúa por detrás de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Baleares, Canarias, Castilla y León, Asturias y Cataluña, pero por delante de Aragón, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

Cantabria encabeza la clasificación con 4.349 euros por habitante ajustado, mientras Murcia cierra la tabla con 3.372. Entre ambas existe una brecha de 977 euros.

Galicia queda a 600 euros de Cantabria, pero dispone de 377 euros más que Murcia y supera en 346 a la Comunidad Valenciana.

Reparto por habitante ajustado / J. Cea

Además de Cantabria, superan los 4.000 euros La Rioja, con 4.114; Extremadura, con 4.056, y Baleares, con 4.001. Por debajo de la media aparecen Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El conjunto de las comunidades recibió una financiación media de 3.666 euros por habitante ajustado en 2024, un 8,1% más que el año anterior, aunque el aumento no eliminó las diferencias territoriales.

Qué significa «habitante ajustado»

El sistema emplea el concepto de habitante ajustado para aproximar cuánto cuesta prestar los principales servicios públicos en cada territorio. El cálculo pondera factores como el envejecimiento, los menores en edad escolar, la dispersión y la extensión territorial, variables especialmente relevantes para Galicia.

Por ello, los 3.749 euros no representan una transferencia directa a cada gallego ni el gasto real por residente, sino una medida que permite comparar los recursos disponibles entre comunidades.

2.844 millones mediante la nivelación

Galicia generó 8.065 millones de euros en ingresos tributarios homogéneos, pero acabó disponiendo de 10.909 millones para financiar las competencias comunes.

La diferencia asciende a 2.844 millones, por lo que Galicia es receptora neta de los mecanismos de nivelación. Esa aportación equivale al 35,3% de sus ingresos tributarios homogéneos.

Madrid, Cataluña y Baleares fueron en 2024 las tres únicas autonomías que aportaron al sistema de nivelación más recursos de los que recibieron.

El resultado sitúa a Galicia por encima del promedio, pero todavía lejos de las comunidades que encabezan el reparto, en un sistema que reduce parte de las diferencias iniciales de capacidad fiscal sin eliminarlas.