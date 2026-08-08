Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Música

O músico galego que leva a pandeireta ás raves sen perder a esencia da tradición

Detrás de Eris MacKenzie está Carlos Eirís, un músico coruñés que irrompeu con forza na escena galega fusionando a música tradicional coa electrónica para converter ambas nunha mesma linguaxe

O cantante Eris MacKenzie.

O cantante Eris MacKenzie. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Bertonasco

Belén Bertonasco

Santiago

Compostela aínda garda o eco do concerto de Eris MacKenziedurante as pasadas festas do Apóstolo. Para un músico que traballa coa memoria, tocar na Praza da Quintana ou en calquera dos escenarios da capital galega non é un trámite máis.

«Ata hoxe foi o concerto máis importante que din por praza e por entidade», confesa o artista coruñés, admitindo que, malia a súa habitual calma, nesa ocasión os nervios asomaron: «Tiña nervios, non só de inquedo, de ilusión, de ‘jo, espero que todo vaia ben’. En tanto pisamos o escenario e empezou o concerto, era moi bo ambiente, a xente estaba metida. Foi moi emocionante», comenta MacKenzie. Para o cantante, esta actuación foi «un check que pode marcar a miña vida».

A proposta de MacKenzie é unha viaxe sinestésica onde unha pandeireta e un sintetizador falan o mesmo idioma sen pedirse perdón nin permiso. Curiosamente, o seu proceso creativo nace do illamento. MacKenzie recoñece que non escoita moita música actual para evitar «o medo a copiar», pero admite que o seu cerebro «pica» con sons como o minimal techno ou o industrial máis underground, ese que recorda a unha «rave perdida no último garito asqueroso de Berlín».

Eris MacKenzie

Eris MacKenzie / Cedida

O encontro entre a muiñeira e o techno

A pregunta de como encaixan dous mundos aparentemente opostos como unha muiñeira e o techno pode pasar pola cabeza de moitos. A resposta, segundo MacKenzie, está na matemática do ritmo.

«Os BPMs nos que se move a muiñeira, estamos falando de 140 ou 150 BPMs, iso encaixa moi ben, e moi agradablemente, coma un guante con o techno», explica con precisión técnica. Para el, non se trata de rachar co pasado, senón de atopar novas formas de mantelo vivo para as xeracións que non veñen dun ambiente puramente académico ou tradicional.

Máis alá dos aparellos electrónicos, o que move a Eris MacKenzie son as emocións crúas e o que representa a música. Súbese ao escenario para buscar un «clímax emocional» que o fai sentir «sumamente completo e pleno» co público.

E as súas letras non son manufacturadas para o público, son diálogos coa súa propia vida. «Uso metáforas, pero outras veces falo directamente das miñas cadeliñas, do meu irmán, do meu pai e miña nai, da miña parella ou dos meus conflitos internos. Miña música é a xente que me acompaña na miña cabeza», asevera MacKenzie.

O cantante Eris MacKenzie

O cantante Eris MacKenzie / Cedida

A cultura como resistencia ante o colapso

Nun mundo dominado pola inmediatez e o algoritmo, Eris MacKenzie lanza unha reflexión case sociolóxica sobre o papel da música tradicional no futuro. Ante a frustración do sistema actual, el cre que a xente volverá buscar a conexión real: «Cada vez estamos todos máis atomizados. Imos ter que relaxar a vida. E con iso, cada vez vainos apetecendo máis xuntarnos de novo e ir a unha foliada, ir ao bar, ou a tomar un café ao mediodía», comenta.

Para o artista, a música tradicional seguirá sendo ese «pegamento social» que nos obriga a mirarnos á cara e celebrar a vida en comunidade.

Noticias relacionadas y más

Despois do concerto no Apóstolo, MacKenzie confirma que a súa proposta vai máis alá da mestura de estilos: pretende demostrar que tradición e vangarda non son mundos opostos, senón dúas formas distintas de emocionar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
  4. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  5. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  6. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  7. La Europol incluye en su lista de más buscados a una gallega que se hizo pasar por médico en Lugo y A Coruña
  8. El mundo elige a sus siete maravillas contemporáneas: ¿Cuáles serían las mejores candidatas de Galicia?

El BNG denuncia que la Xunta mantiene en pleno agosto "franjas secundarias sin limpiar" en parroquias de alto risco de incendio

El BNG denuncia que la Xunta mantiene en pleno agosto "franjas secundarias sin limpiar" en parroquias de alto risco de incendio

El mirador a menos de una hora de Santiago con vistas de 360 grados para observar el eclipse solar con el mar y el Monte Pindo de fondo

El mirador a menos de una hora de Santiago con vistas de 360 grados para observar el eclipse solar con el mar y el Monte Pindo de fondo

Evacuan en helicóptero a una menor en las Illas Cíes tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia

Evacuan en helicóptero a una menor en las Illas Cíes tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia

O músico galego que leva a pandeireta ás raves sen perder a esencia da tradición

La brecha de la financiación autonómica: Galicia recibe 600 euros menos por persona atendida que la comunidad mejor financiada

La brecha de la financiación autonómica: Galicia recibe 600 euros menos por persona atendida que la comunidad mejor financiada

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: «Con el eclipse las gallinas se recogen y los pájaros cantan»

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: «Con el eclipse las gallinas se recogen y los pájaros cantan»

Érguete responde a Laureano Oubiña y su 'Tour del Narcotráfico': "Es una burla hacer negocio con el sufrimiento de muchas familias"

Érguete responde a Laureano Oubiña y su 'Tour del Narcotráfico': "Es una burla hacer negocio con el sufrimiento de muchas familias"

La Denominación de Origen Monterrei cuadriplica su producción de vino en una década hasta superar los ocho millones de litros

Tracking Pixel Contents