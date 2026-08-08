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Evacuan en helicóptero a una menor en las Illas Cíes tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia

La menor, procedente de Badajoz, fue trasladada a un centro sanitario

Playa de Rodas, Islas Cíes

Playa de Rodas, Islas Cíes / Ana Ramos

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E. P.

Santiago

Una menor fue evacuada de las Illas Cíes en helicóptero tras sufrir una reacción alérgica e hipotermia. Según informan fuentes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia, la intervención se produjo este viernes por la tarde en la Illa de Monteagudo.

La menor, una adolescente procedente de Badajoz, presentaba una reacción alérgica severa acompañada de síntomas de hipotermia.

Los servicios de emergencia, tras una primera asistencia en la isla, determinaron que lo más adecuado era evacuarla en helicóptero, para lo que se desplazó el Pesca 1, que llegó a la zona pasados unos minutos de las ocho de la tarde.

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La chica fue trasladada a un centro sanitario consciente, estabilizada y monitorizada por el equipo de socorrismo y la enfermera en la isla.

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