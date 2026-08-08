Eurodiputados gallegos
Millán Mon reivindica "más Europa" para combatir los incendios, mientras Miranda insiste en que "no está preparada" y Casares pide responsabilidad a las autonomías
La falta de prevención y la gestión deficiente son algunas de las críticas de los eurodiputados del PP, BNG y PSOE
R. S.
Los eurodiputados gallegos reivindican más ayudas para la prevención y extinción de los incendios desde las instituciones comunitarias. En sendas entrevistas concedidas a Europa Press, Francisco Millán Mon (PP), Ana Miranda (BNG) y Nicolás González Casares (PSOE) inciden en que los fuegos actuales son más voraces que los de hace años, lo que requiere de planificación y medidas concretas.
De este modo, el eurodiputado popular incidió en que la Unión Europea (UE) ha "reforzado" el Mecanismo de Protección Civil, pero ve posible dar más pasos. Por ello, explicó, el PP ha impulsado iniciativas recientes en relación con la prevención y la recuperación de zonas afectadas, dado que "no todo es la extinción". "Más Europa" es lo que receta para combatir los incendios.
Millán Mon defiende que los pasos ya dados en el ámbito de Europa contrastan "con la inacción" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez en España. En el polo opuesto, reivindicó el trabajo del Gobierno gallego, con Alfonso Rueda al frente, "que ha aumentado un 18% su presupuesto para prevención, vigilancia y lucha contra incendios".
Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda llamó la atención sobra la "falta de prevención" ante los incendios forestales y, tras reconocer que Europa "no está preparada", alertó de que "de nada vale" que se envíen fondos europeos si "hay un problema de gestión".
La eurodiputada nacionalista señala que el problema en esta materia "no es solo Europa", sino que son "gobiernos como el gallego que no hacen su trabajo", incluido, añade, "con fondos europeos". Y es que, tal y como sostiene Miranda, "de 200.000 hectáreas calcinadas, solo se restauraron 6.000". "Eso se lo trasladamos a la Comisión Europea porque de nada vale que se manden fondos europeos", advierte
Así, González Casares puso en valor la arquitectura puesta en marcha por la Unión Europea para dar respuesta a emergencias y gestionar crisis como las provocadas por los incendios forestales, pero avisó de que "de nada vale" que Europa tenga los "mejores sistemas satelitales de control" si las comunidades autónomas "recortan fondos para prevención y extinción".
Así, incidió en que el "devastador" cambio climático "nunca va a ir ya a menos". "Eso significa que tenemos que estar más preparados, pero que también debe de haber una mayor conciencia en la población sobre los riesgos que va a empezar a haber y que ya se están viendo", manifestó para criticar que haya casos de comunidades en las que se llegó a recortar fondos de prevención y extinción para invertir en tauromaquia.
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