Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: «Con el eclipse las gallinas se recogen y los pájaros cantan»

Estamos ante un acontecimiento histórico, ¿qué podemos esperar?

La Luna se interpone delante del Sol y, como las distancias son pequeñas, no se ve el eclipse en toda la superficie de la Tierra, sino que se ve en regiones geográficas determinadas. Esta vez tenemos la suerte de que vamos a ver ocultarse el disco solar desde Galicia, también entre otras localidades de España y en otros países cercanos. Esto es un hecho que ocurre de promedio, para una localidad, una vez cada 100 años, es excepcional. Es cierto que este año y en años venideros, es decir en 2026, 2027 y 2028 vamos a tener la ocasión de ver tres eclipses de Sol diferentes. Normalmente, los eclipses vienen agrupados, el de 2026 es un eclipse solar total visto desde Galicia. El de 2027 va a tener totalidad en la península solo en una fracción muy pequeñita en el sur, Gibraltar y un poquito más. El de 2028 es un eclipse anular, que se produce cuando el tamaño de la Luna, vista desde la Tierra, es un poco más pequeño. La Luna no llega a ocultar totalmente el disco solar, se ve una franja brillante alrededor de la sombra de la Luna, de manera que no llega a haber ocultación total. Son muy bonitos, pero menos espectaculares.

¿Qué tiene de especial un eclipse total?

Este fenómeno solo se da cuando se tapa totalmente la superficie solar, lo que llamamos la fotosfera. Al pasar esto somos capaces de ver la corona solar, que es una especie de atmósfera muy tenue que rodea al Sol, que no se ve normalmente durante el día. Esto es muy importante desde el punto de vista del Sol, porque es una parte externa al astro donde el plasma y los gases solares tienen temperaturas muy altas y donde se manifiestan fenómenos de magnetismo solar que se pueden ver muy claramente. El hecho de ver primero la corona es espectacular, porque pasamos de ver el Sol brillando a ver cómo la Luna le va comiendo la superficie, y por eso vemos ese Sol anaranjado. Una vez que se oculta totalmente, en un momento dado, hace chas y aparece la corona. Vemos una parte oscurecida y un resplandor tenue alrededor en forma de rayos luminosos, y en el borde del Sol vamos a poder ver algo como eyecciones de masa de plasma solar en forma de ondulaciones. Incluso existe alguna posibilidad de que veamos algún fenómeno muy enérgico, alguna eyección o explosión coronal, porque el Sol va a tenr un nivel de actividad muy alto.

¿Qué cree que va a ser lo que más le sorprenda a la gente del eclipse?

Sin duda alguna, que se vea la corona, porque se ve el Sol de una manera muy distinta, se pueden observar estos rayos y estas formaciones del campo magnético en el borde. Pero a la gente quizá también le sorprenda que se haga de noche de repente, y aunque este nublado, eso se va a percibir. Entonces, cuando el día se hace noche, notamos una bajadita de temperatura. Los animales notan que ha llegado la noche, y veces los pájaros empiezan a cantar. Yo hace dos años tuve la oportunidad de ver un eclipse total de Sol en México, en la zona del Mazatlán, en abril del 2024. Era muy escéptica sobre lo que iba a suceder, tampoco le veía mayor relevancia y la verdad es que es impresionante. Estábamos en una zona de campo y había una granja al lado, las gallinitas se recogieron, se pusieron en fila y fueron entrando a su gallinero cuando se fue oscureciendo, y cuando volvía a salir el día, empezaron salir. También fue curioso ver como los pájaros cantaban como hacen al atardecer, crea una atmósfera un poco especial. Entonces, para que todo se cumpla, tenemos que tener mucha suerte con la meteorología y que se pueda ver el fenómeno claramente. Si esta no es buena y el Sol está metido en una nube, solo experimentaremos como se hace de noche.

¿Qué recomendaciones da para ver el eclipse de manera segura?

Tenemos que prepararnos bien, por un lado, hay que tener claro donde es la puesta de Sol, donde está el oeste, porque el eclipse tiene lugar alrededor de las ocho de la tarde. Con el Sol ya muy bajo, va a estar a 12 grados respecto al horizonte, esto significa que desde el horizonte al cénit, la parte más alta del cielo, tenemos 90 grados. Podéis pensar que está bastante bajito, es una fracción muy pequeña. Es importante localizar un punto hacia poniente, es decir hacia el oeste con el horizonte muy despejado, porque el Sol va a estar muy bajo durante el eclipse. Por ejemplo, es mejor ver el eclipse en Orzán que en Riazor. Es muy importante tener sentido y prestar atención a todas las recomendaciones que nos han hecho. Mientras el eclipse no sea total, no se debe mirar al Sol directamente con los ojos despejados sin gafas adecuadas. Aunque haya una fracción muy pequeñita del Sol brillante, esos rayos son muy poderosos y estropean la retina. Lo típico es quedarnos pasmados mirando como va disminuyendo esa rendija de Sol, y eso no se debe hacer en ningún caso. Hay que usar las gafas mientras el eclipse no sea total, una vez que lo sea, que lo notaremos porque aparece la corona o porque es de noche, si queremos ver un poco más en detalle el fenómeno nos podemos quitar las gafas, ahí no hay ningún problema porque lo que hay ya no nos hace daño a la retina. Para ver la corona es importante quitarse las gafas porque es una luz muy tenue. Una vez que vemos que empieza a brillar el borde del Sol otra vez, tenemos que volver a poner las gafas para ver cómo regresa el Sol a su normalidad.

Minia Manteiga, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. / LOC

Desde su punto de vista, ¿cuál va a ser el lugar donde mejor se observe este fenómeno?

El eclipse se va a ver bien siempre que tengamos una localización en dirección poniente y con el horizonte despejado. Hay dos factores importantes, uno es el geográfico, localizar un sitio que cumpla las características adecuadas. Por ejemplo, hay movilizaciones en el Parque de San pedro y hay gente que lo va a ver en Mera cerca del faro, que es donde la CRTVG ha montado un dispositivo para seguir el eclipse. Hay muchos sitios donde verlo, pero depende de la disponibilidad de cada uno. Yo no aconsejo que se coja el coche y se desplace la gente, porque puede encontrarse con aglomeraciones. También dependemos bastante del tiempo, hay un dispositivo de la Agencia Estatal de Meteorología que tiene como compromiso informar sobre la cobertura nubosa que se prevé esa tarde del eclipse. Hay que estar muy atentos a la información, porque si nos dicen que va a estar nublado el horizonte, nos podríamos desplazar hacia el interior de Galicia, donde normalmente no hay tanta nubosidad de nubes bajas, puede ser una opción moverse cara Lugo o hacia el interior de Galicia, donde no hay estas nubes típicas de la zona costera. Pero bueno, por la información que tengo por ahora, puedo decir que la predicción es positiva para la costa gallega. Nos van a ir actualizando, pero se prevé que vamos a tener suerte y es posible que el horizonte esté despejado en la costa.

¿Cómo de importante es este eclipse para la investigación científica?

El valor científico de los eclipses es pequeñito, lo que intentamos es utilizarlo para acercar la ciencia a la ciudadanía y movilizar el interés de las personas, por ejemplo, explicar lo que es la corona y que la gente vea en detalle rasgos del magnetismo solar. Hay un proyecto muy bonito de ciencia ciudadana que se organiza desde el Instituto de Astrofísica de Canarias en colaboración con universidades de Marruecos, que se está preparando con este eclipse del 26, la observación del que se producirá en 2027, que se va a ver muy bien en este país. Ese eclipse es más largo, va a durar alrededor de 3 minutos. La idea es que los estudiantes de instituto vayan haciendo un seguimiento del eclipse. A veces, esta información se puede utilizar para ver cuanto tardan en aparecer estos fenómenos, y que periodicidad tienen a la hora de evolucionar o cambiar. Pero hoy en día, es cierto que los científicos tenemos instrumentos para observar el Sol con detalle en cualquier momento, no hace falta esperar a que ocurra un eclipse solar, por eso digo que tiene una utilidad pequeña.

¿El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones está trabajando en algo especial debido al eclipse?

Nosotros en el CITIC, en la Universidad de La Coruña, hemos desarrollado un fotómetro para medir, en principio, la contaminación luminosa en la superficie de la Tierra, para ver dónde tenemos más afectación de este problema. También lo hemos preparado para medir el cambio de luz en el ambiente a lo largo del eclipse, y así detectar los cambios de temperatura, además de cambios de luz. Hay mucha gente que tiene un fotómetro de los que hemos hecho, los hemos distribuido entre la población interesada como personas de institutos o astrónomos aficionados.

¿Qué supone para A Coruña ser una de las ciudades donde mejor se vea el eclipse?

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Yo creo que es posible que la ciudad duplique el número de habitantes durante estos días del eclipse. Al final, es un hecho científico bonito y natural, es un fenómeno astronómico predecible pero que no deja de ser curioso y sorprendente. Entonces, yo creo que puede servir para que la gente se interese por la astronomía, por la ciencia. Por otro lado, con ocasión del eclipse en la ciudad, estamos organizando varios congresos científicos, porque a los investigadores les interesa vivir el eclipse también, ser espectadores. Uno de ellos va a tener lugar en el Rectorado durante toda la semana, es un congreso de cosmología llamado Nuevas Fronteras en Cosmología, está coorganizado con el Centro de Física de la Universidad de Berkeley y con la Fundación Simons, que son dos instituciones de Estados Unidos junto a la UDC. Es un congreso grande que va a reunir a unas 270 personas que son cosmólogos de todo el mundo. A mayores va a haber un congreso de físicos solares que organiza el CITIC y el Instituto de Astrofísica de Canarias, esta convención está especializada en física solar y reúne a unas 80 personas, vamos a tener muchos científicos paseando por las calles de A Coruña.

Fuente: La Opinión A Coruña