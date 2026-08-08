El mirador a menos de una hora de Santiago con vistas de 360 grados para observar el eclipse solar con el mar y el Monte Pindo de fondo

A menos de una hora en coche de Santiago de Compostela y a unos veinte minutos de Noia, en pleno rural gallego, se alza un mirador de lujo para observar el esperado eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles. Se encuentra en el municipio de Negreira, en la parroquia de Santa Cruz de Campolongo, en el límite con los concellos de Mazaricos y Outes. Rodeado de naturaleza, con vistas al mar y cargado de historia y simbolismo, este enclave reúne unas condiciones excepcionales para contemplar el fenómeno astronómico.

Situado a 509 metros de altura sobre el nivel del mar, con una panorámica de 360 grados y visión directa hacia el oeste, por donde se pone el sol, el Mirador Monte do Cotro es un punto privilegiado para disfrutar del eclipse rodeado de calma y aire puro. En esta zona de Galicia, el eclipse alcanzará su máximo a las 20.29 horas, con un oscurecimiento del 99,9 %.

El Mirador Monte do Cotro está situado a 509 metros de altura sobre el mar y ofrece vistas espectaculares / Cedida

Un balcón al Monte Pindo, la ría de Muros-Noia y una veintena de municipios

Pero no solo su ubicación en una zona alta y despejada invita a optar por este lugar como escenario para disfrutar del primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Este espacio ofrece numerosos atractivos, entre ellos, sus espectaculares vistas.

Desde lo alto de este mirador de piedra pueden divisarse una veintena de concellos, el Monte Pindo, el Pico Sacro, el Barbanza, la ría de Muros-Noia y la de Arousa. También pueden adivinarse las torres de la Catedral de Santiago en días muy despejados, así como la Cidade da Cultura. Todo ello, con una alfombra verde a los pies, formada por los kilómetros de bosque que rodean este enclave hasta donde alcanza la vista.

Una rosa de los vientos, mensajes de amor y paz y una gran cruz

No hace falta mirar al horizonte para descubrir lo especial de este mirador, que se alza cinco metros desde el suelo y al que se accede por una escalinata que parece conducir al cielo. Una vez en lo alto de este balcón circular sorprende la rosa de los vientos que el visitante se encuentra bajo sus pies.

Otros de los elementos que lo hacen único son los mensajes que pueden leerse en varias placas: ‘La paz entre todos’, junto a un mapa del mundo; humildad y amor; y la representación de una paloma de la paz, símbolo universal de la armonía y concordia entre los seres humanos.

Parte de las vistas desde lo Alto do Cotro junto a la simbólica cruz / Cedida

Nada en este espacio es fruto de la casualidad. Todo tiene un significado y una razón de ser, aunque no se haya desvelado. Desde la orientación hasta las distancias, las formas y los elementos que lo integran responden a un porqué. El lugar donde se levanta tiene una profunda conexión con la parroquia. Además, hace muchos años fue una zona de paso importante que unía las comarcas de Bergantiños y Xallas con el área más representativa del comercio en aquella época, como era Noia.

Desde el mirador se divisa la ría de Muros-Noia o el Monte Pindo / Cedida

El espacio cuenta con otra joya: una peculiar construcción circular de piedra, a modo de refugio, que ofrece la posibilidad de sentarse en su interior para disfrutar del momento y mirar al cielo. Nada más llegar al Alto do Cotro llama también la atención una gran cruz de piedra, situada en un punto donde antaño hubo una iglesia y un pequeño altar con una figura de la Virgen del Carmen, en cuyo honor se celebra una fiesta en Campolongo cada primer domingo de septiembre.

El mirador es un espacio lleno de historia y simbolismo / Cedida

Un espacio creado por vecinos de Campolongo

Este tesoro escondido vio la luz en 2013 gracias a la iniciativa de dos vecinos de Campolongo, José Freire y José Carballo, que crearon el proyecto y consiguieron darle vida con mucho trabajo y tesón. Además, en su construcción colaboraron otros habitantes de esta pequeña parroquia, que colocaron piedra con sus propias manos para crear un espacio que, a lo largo de estos años, han visitado cientos de personas, tanto de Galicia como del extranjero.

El mirador es la meta de una ruta de ciclosenderismo de 9,5 kilómetros que comienza en el Alto de Castelán y discurre entre aldeas. En sus proximidades hay también otras rutas de senderismo que permiten disfrutar de más joyas de la zona, como la fervenza de Santa Leocadia y su capilla, en el concello de Mazaricos.

Uno de los mensajes que traslada el mirador / Cedida

Para llegar al Alto do Cotro hay un pequeño tramo final que el visitante debe realizar a pie, pero merece la pena para deleitarse con el entorno y dejarse sorprender por todo lo que hay arriba. Este miércoles, si la meteorología lo permite, a todo ello se sumará el espectáculo de un eclipse solar que convertirá este mirador en un excepcional escaparate de altura para contemplar el fenómeno.