El periodista compostelano Ramón Rozas pone voz al pregón de las fiestas de Pontevedra: «Aquí o mar remata e a terra principia»
Señala a la Boa Vila como medida de todo: «Antes de que pasen as cousas noutros sitios do mundo xa pasaron antes en Pontevedra»
Susana Regueira
Pontevedra comenzó este sábado la semana grande en honor a la Virgen de la Peregrina y lo hizo con el pregón que dio el periodista compostelano Ramón Rozas, crítico y comisario de arte de gran prestigio, que invitó a la ciudad a subirse a una máquina voladora imaginaria para sobrevolar su propia identidad. «Aquí o mar remata e a terra principia. Pontevedra», arrancó Rozas apelando a la geografía sentimental. Su discurso ‘O latexo das pedras’ se desplegó como un viaje inmersivo, trufado de referencias literarias y anclado en la memoria de las calles.
«A historia dunha cidade, das boas, é unha mestura entre a realidade e a ficción. As cidades que soñan son sempre as mellores cidades, as que son capaces de inventarse, de buscar novas metas, de conquistar un futuro a base do atrevemento das súas xentes», relató ante una plaza atenta y colorida entre los ramos de flores, las camisetas de las peñas y las familias elegantemente vestidas para la ocasión.
El pregonero, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago, ciudad en que la nació y vivió hasta los siete años en el barrio del Ensanche, enarboló la bandera de la convivencia, asegurando que «nesta cidade estamos todos dacordo en que podemos situala nun itinerario común de feminismo, inclusividade con todas as opcións sexuais, de acollida a calquera procedencia xeográfica, contraria á violencia machista, de defensa da memoria histórica, ecoloxista e recuperadora de espazos verdes».
Rozas, que también fue miembro del Consello da Cultura, estuvo acompañado por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y varios integrantes de la corporación.
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