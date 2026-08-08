¿Eres fan de 'Harry Potter'? La saga vuelve a los cines por su 25 aniversario y estas son las salas de Galicia en las que se proyectará

Este 2026 está marcado como un año de grandes aniversarios en algunas de las películas que marcaron la industria del cine. Así, el calendario cinematográfico está repleto de aniversarios redondos: este año se cumplen 50 años de clásicos como Taxi Driver o Rocky, mientras que otros títulos icónicos que marcaron a más de una generación celebran nada menos que 25 años desde su estreno, como El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Fast & Furious, Shrek o Harry Potter y la piedra filosofal.

Precisamente esta última devolverá a los cines a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en un reestreno especial que permitirá a toda una generación revivir el comienzo de la historia desde la pantalla grande.

Warnes Bros ha programado este regreso, rebautizado como Back to Hogwarts, entre finales de agosto y principios de septiembre. Eso si, se trata de un reestreno muy limitado, ya que la película solo se proyectará en las salas de cine españolas cinco días, del 28 de agosto al 1 de septiembre, al menos de principio y si la cosa no cambia más adelante.

Fotograma de 'Harry Potter y la piedra filosofal' / Warnes Bros

Proyectada en doce salas de Galicia

El regreso de Harry Potter a la gran pantalla llegará a decenas repartidas por toda España, incluidos varios cines en Galicia.

En nuestra comunidad, Harry Potter Back To Hogwarts, podrá verse en doce salas de cine: en Santiago, en Cinesa As Cancelas; en A Coruña, en Cantones Cines y Cinesa Marineda City; en Lugo, en el Centro Comercial As Termas; en Narón, en Odeon Multicines; en Ourense, en Cine Ponte Vella; en Pontevedra, en Cinexpo; en Vigo, en Cines Tamberlick, Ocine Premium Gran Vía, Vialia Vigo y Yelmo Cines Vigo; y en Vilagarcía, en Multicines Gran Arousa.

Un regreso con contenido adicional

Uno de los grandes alicientes del reestreno será que las sesiones conmemorativas incoporarán material adicional del rodaje y contenido detrás de las cámaras que no formaba parte de la película original.

Las informaciones publicadas sobre la celebración apuntan a alrededor de una decena de minutos de material adicional, aunque la duración anunciada puede variar dependiendo de la edición y de la cadena.

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Por eso, para quienes ya conocen de memoria el viaje de Harry desde Privet Drive hasta Hogwarts, todavía habrá una pequeña excusa para regresar a la sala.