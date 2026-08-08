Así será el dispositivo de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

La Guardia Civil desplegará en toda España un amplio dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que contará con más de 24.000 efectivos y garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación del eclipse solar total situados en su demarcación, un 84 % de los identificados en todo el territorio nacional.

Este dispositivo estará igualmente presente en Galicia, uno de los principales puntos para la observación de este fenómeno y que, por tanto, se prevé que atraiga a una importante afluencia de visitantes. Por ejemplo, en la provincia de A Coruña, la Guardia Civil contempla hasta 27 puntos en los que estará presente.

Entre ellos, la playa de Gandarío, en Bergondo; la playa de Cabanas; el área de Boca do Río, en San Mamede; la playa de La Magadalena, en Cedeira; la playa de la Alameda, el paseo de A Ribeira, la playa de Perbes y la Playa Grande, todas ellas en Miño; Punta Seixo Branco y el Faro de Mera, en Oleiros; la playa de Pantín, en Valdoviño; el mirador del acantilado de Loiba, en Ortigueira, y el faro de Fisterra.

En cada uno de los puntos identificados se intensificará la vigilancia mediante un despliegue en el que participarán diferentes especialidades por tierra, mar y aire y que estará "adaptado a las características y necesidades de cada territorio".

Gafas solares homologadas para ver el eclipse / Cedida

Para ello, la Guardia Civil reforzará su presencia "preventiva y visible" en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales de cada provincia donde se prevé una mayor concentración de espectadores. "El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia", ha especificado el Instituto Armado.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el Seprona, el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, el GREIM, el GEAS, la USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y Pegaso), las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, los Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias.

A su vez, el operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales, policías autonómicas y locales y el resto de organismos implicados, "reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento", ha destacado la Guardia Civil.