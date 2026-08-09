Una gallega ofrece un hogar a Sandra, la joven trans que vive en una cueva en Málaga: "Quiero que pueda ahorrar y que se vaya a cumplir su sueño"

Una mujer de Ciudad Real ha ofrecido un hogar a Sandra, la joven trans de 27 años que vive desde hace ocho meses en una cueva en Nerja (Málaga).

La propuesta llega tras hacerse pública su situación y podría suponer un cambio radical en la vida de la joven, marcada hasta ahora por la precariedad y el miedo.

Sandra es una mujer trans de etnia gitana que vive con miedo en una cueva sin ninguna medida de higiene ni seguridad. La joven, tras un intento de secuestro y el derrumbe de su anterior casa, ha terminado viviendo en una caverna, entre humedad, ratas y, sobre todo, con miedo a que le pueda pasar algo.

¿Cómo ha decidido dar apoyo a Sandra?

A raíz de la publicación de la noticia de Sandra, una mujer se ha puesto en contacto con EL PERIÓDICO para explicar cómo ha decidido dar apoyo a esta joven. En primer lugar, comenta que, gracias al 'youtuber' Macías Padial -que fue el que subió el vídeo de la situación de vida de Sandra-, Menchu, que así se llama la mujer, ha obtenido el número de Sandra y ha podido hablar con ella.

Menchu es una mujer de Vigo que actualmente vive en un pueblo de Ciudad Real. A pesar de haber estado trabajando de teleoperadora, en la actualidad vive de un subsidio para víctimas de violencia de género o sexual de unos 500 euros al mes, cantidad con la que afirma "vivir bien".

Hija transexual y padre homófobo

Según comenta, el padre de su hija transexual, Anabela, siempre ha sido "muy homófobo". Hace unos años, le condenaron a varios años de prisión. A raíz de eso, Menchu obtiene ese subsidio, habita una vivienda social y cuenta con el bono social, gracias al que paga "muy poca cantidad de agua y luz".

Al tener una hija trans, a la que, según comenta, mucha gente ha menospreciado e insultado por el hecho de sentirse diferente, Menchu empatiza con la situación de Sandra.

Además, admite que, tras haber hablado con ella, le ha transmitido muy buenas sensaciones, con lo que está dispuesta a alojarla en una de las habitaciones de su casa.

Oferta de empleo

También ha comentado que pretende darle un puesto de trabajo en el negocio que va a abrir junto a su hija en septiembre. El local, que se llamará Dolce Bella Ciao, será una pastelería italiana en la que venderán productos como perritos calientes, gofres y crepes. Según Menchu, Sandra podría trabajar como vendedora y elaborando perritos calientes.

Menchu también ha querido aclarar qué le pide a Sandra, asegurando que no va a tener que pagar nada: "Yo solo le pido que ahorre, no quiero que me pague nada. A pesar de que le voy a pagar la comida y todo, quiero que tenga dinero para comprarse sus cosas, lo que le apetezca. Quiero que tenga un hogar en el que pueda ducharse bien, que ahorre y que se vaya a Málaga a cumplir su sueño: abrir una tienda de moda", explica.

Sandra podrá vivir con su perrita Alma

Además, Menchu es una mujer a la que le encantan los animales: afirma que vive con cuatro perros rescatados que han pasado por diferentes situaciones de maltrato por parte de sus anteriores dueños. Por este motivo, ha finalizado diciendo que no quiere separar a Sandra de su perrita de seis meses, Alma: "Yo sé lo que es eso, jamás las separaría; Alma dormirá con Sandra en su habitación".

A pesar de que Menchu ya ha conseguido una cama de segunda mano para Sandra, aún está intentando conseguir dinero para que viaje de Málaga hasta Ciudad Real, ya que dice no poder asumir económicamente el coste.

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A falta de que se solucione esta circunstancia, Sandra podría, en los próximos días, pasar de vivir con ratas en una cueva a tener una vivienda en toda regla, con ducha, además de un trabajo estable.

Fuente: El Periódico