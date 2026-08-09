Política
El PSdeG denuncia que «miles de hectáreas continúan sin las actuaciones preventivas» en materia de incendios
Aseguran que al inicio de la temporada de alto riesgo solo se había actuado en 70 de las 276 parroquias priorizadas en el Pladiga
R. S. C.
La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha acusado al Ejecutivo de Alfonso Rueda de «incumplimientos» en materia de prevención de incendios y ha asegurado que, en pleno mes de agosto, «miles de hectáreas continúan sin las actuaciones preventivas que la propia Xunta consideraba imprescindibles» en el momento «de mayor riesgo». En un audio, la parlamentaria ha recordado que, tras la ola de fuegos de 2025, «Rueda se comprometió a reforzar la prevención y a garantizar la limpieza de las fajas secundarias de protección de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes». «Pero ese compromiso quedó en un mero anuncio», ha criticado.
Dacosta ha incidido en que, cuando comenzó la época de alto riesgo, 206 de las parroquias priorizadas «seguían sin tener ejecutados los trabajos de gestión de biomasa, lo que, según sus cálculos, supone que »aún no se había hecho nada en alrededor del 75 % de esos terrenos». Solo se habría actuado en 70 de las 276 parroquias priorizadas de la comunidad. En relación a esto, ha censurado que, a día de hoy, la Xunta siga sin explicar «cuántas de esas actuaciones continúan pendientes».
«Estamos hablando de la protección de personas, de viviendas y de nuestros pueblos porque cada faja sin limpiar es una oportunidad más para que un incendio ponga en peligro personas en bienes», ha advertido. Por ello, Rodríguez Dacosta ha reclamado al Gobierno gallego que actúe «de manera inmediata», que movilice todos los medios necesarios para terminar las actuaciones pendientes y que informe «con total transparencia» del grado de ejecución de esos trabajos.
Gestión adecuada de la biomasa
Ante esta situación, el PSdeG ha inscrito una batería de iniciativas a través de las que se le exige a la Xunta que garantice la gestión adecuada de la biomasa en las fajas secundarias con los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y que revise en colaboración con la Fegamp el convenio que mantiene con la empresa pública Seaga para garantizar un sistema más eficaz.
También le ha demandado que, en el futuro, ejecute antes de 31 de mayo las actuaciones en las parroquias priorizadas, que establezca un sistema público de planificación y seguimiento de los trabajos y que antes de cada época de alto riesgo informe al Parlamento de la situación en la que se encuentra la gestión de la biomasa en las parroquias priorizadas.
Fuente: Faro de Vigo
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