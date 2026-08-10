Así contaba El Correo Gallego el eclipse que dejó Galicia a oscuras en 1905: "Las aves callaron y al día había sucedido la noche"

Este miércoles 12 de agosto, los ojos de todos los gallegos estarán apuntando al cielo para vivir uno de los mayores acontecimientos de las últimas décadas: el "eclipse de nuestras vidas", como señalan muchos expertos como el catedrático emérito de Astronomía de la USC José Ángel Docobo.

Así, un eclipse solar total volverá a convertir durante unos minutos el día en noche en buena parte de la comunidad. Una situación que no se vive en Galicia desde hace 121 años cuando tuvo lugar el último gran eclipse total de sol visible desde la comunidad y, al igual que ahora, los lectores de El Correo Gallego ya esperaban con una gran expectación un fenómeno prácticamente idéntico al que viviremos este miércoles.

Por aquel entonces, en 1905, El Correo Gallego aún no tenía su sede en Santiago y se escribía desde Ferrol, por lo que gran parte de la información que se compartía en las por aquel entonces cuatro páginas era sobre la ciudad departamental. Pero bueno, eso es otra historia. Volviendo al eclipse de 1905, tuvo lugar el 30 de agosto de ese año y desde el periódico se ofreció una amplia cobertura del fenómeno.

Unos días antes, el día 26, el periódico dedico un amplio espacio, casi una página entera (que teniendo en cuenta que solo disponía de cuatro era una barbaridad) a explicar a sus lectores que iba a ocurrir; mientras que al día siguiente del eclipse, el 31 de agosto, relataba desde distintos pusos como se había vivido el fenómeno.

"Uno de los grandiosos espectáculos de la Naturaleza"

"Nos aproximamos a uno de los más grandes espectáculos de la Naturaleza". Así abría El Correo Gallego su explicación previa al eclipse. Una clara declaración de intenciones.

Gráfico de como se vería el eclipse de 1905 publicado en El Correo Galelgo / Galiciana - Biblioteca Dixital de Galicia

El diario explicaba que la Luna iba a interponerse entre el Sol y la Tierra y que España era "indudablemente" una de las regiones más favorecidas para observar el fenómeno. Diferentes comisiones científicas se habían desplazado por la Península con sus instrumentos y astrónomos extranjeros habían acudido también para estudiar la cromosfera, la corona solar y las protuberancias.

En Galicia, Ferrol (sede de EL CORREO GALLEGO) se encontraba dentro de la zona de totalidad que, según las previsiones del periódico, duraría exactamente 2 minutos y 42 segundos.

Un manual para saber a dónde mirar

La publicación de aquel 26 de agosto no se limitaba únicamente a anunciar el eclipse, sino que también ofrecía a los lectores un manual para observarlo correctamente.

Explicaba dónde aparecería el primer contacto de la Luna con el Sol e incluso proponía imaginar el disco solar como la esfera de un reloj para localizar el punto exacto: el primer contacto aparecería aproximadamente «en el punto que señala las dos menos cuarto».

Página de El Correo Gallego el 26 de agosto de 1905 como previa al eclipse solar de ese año / Galiciana - Biblioteca Dixital de Galicia

También detallaba diferentes métodos para contemplar el eclipse y es que por aquel entonces aún no había gafas de protección homologadas. Se hablaba de cristales ahumados, vidrios de colores, espejos, recipientes con agua, tarjetas agujereadas e incluso de la posibilidad de utilizar gemelos de teatro para proyectar el Sol sobre un papel blanco.

El periódico recomendaba además buscar lugares elevados y advertía de la necesidad de no fatigar la vista antes del comienzo del eclipse.

"El día se convertía en noche"

La descripción que El Correo Gallego hacía de lo que estaba a punto de suceder resulta especialmente llamativa más de un siglo después.

Faja de la totalidad del eclipse de 1905 en España / Galiciana - Biblioteca Dixital de Galicia

El periódico explicaba que la luz disminuiría progresivamente, que el mar adquiriría un aspecto ceniciento y que los objetos podían adquirir tonos violáceos mientras el cielo se volvía verdoso. También advertía de la aparición de las conocidas como "sombras volantes", unas bandas oscuras y ondulantes que podían aparecer poco antes de la totalidad.

La publicación recuperaba además testimonios de otros eclipses para intentar transmitir a sus lectores qué podían llegar a sentir. Hablaba del silencio, de los pájaros que dejaban de cantar y de los aplausos que acompañaban la reaparición de los primeros rayos solares.

La expectación de cara al eclipse era máxima. Tanto que el periódico terminaba su previa con un único deseo: que las nubes no arruinasen el espectáculo, un deseo que, spoiler, no se cumplió.

La publicación de El Correo Gallego señalaba también que estrellas se podrían ver durante el eclipse / Galiciana - Biblioteca Dixital de Galicia

Un cañonazo para poner en hora a Ferrol

Uno de los detalles más curiosos de la cobertura previa al eclipse es que El Correo Gallego planteaba que el Capitán General del Departamento ordenase a los responsables de los instrumentos náuticos determinar con precisión la hora local y comunicarla a todos mediante una señal.

¿La solución propuesta? Un fuerte cañonazo. El periódico proponía dispararlo desde un lugar previamente señalado a las once de la mañana para que los vecinos pudieran poner en hora sus relojes antes del comienzo del fenómeno. Después, una segunda señal en el instante exacto de la totalidad serviría para marcar el momento culminante del eclipse.

Las nubes frustraron el espectáculo

Ya el día del eclipse, la crónica de El Correo Gallego comenzaba en Lagoa, donde a las diez de la mañana reinaba una "extraordinaria animación". La estación científica estaba preparada y todos los instrumentos habían sido colocados para realizar las diferentes mediciones: anteojos astronómicos, una ecuatorial fotográfica, teodolito, brújula, instrumentos meteorológicos, cámaras, cronómetros y hasta un gran lienzo blanco para estudiar las bandas precursoras de la sombra.

Pero entonces llegó el gran problema: las nubes. El primer contacto ni siquiera pudo precisarse porque una nube importante lo ocultó. Más tarde sí pudieron observarse algunos efectos y medir determinados fenómenos, pero cuando se acercaba la totalidad las nubes volvieron a cubrir el cielo. "El cielo finalmente se negó a darnos el maravilloso espectáculo en toda su intensidad", recogía la crónica.

Recorte de El Correo Gallego del 31 de agosto de 1905 / Galiciana - Biblioteca Dixital de Galicia

Aun así, pudieron observar el comienzo de la totalidad y distinguir la Luna y dos protuberancias en la parte oriental del disco solar. El momento más despejado permitió incluso realizar dos fotografías.

Estupefacción y horror entre los vecinos

Entre los vecinos que presenciaban el fenómeno, la reacción poco o nada tenía que ver con la de los científicos y crónistas. Así, el periódico describía como, al comienzo de la totalidad, los rostros de los aldeanos reflejaban primero estupefacción e incluso cierto horror, antes de que la situación recuperase su tono más socarrón.

"Al día había sucedido la noche"

La segunda parte de la crónica fue realizada desde la torre de San Julián, desde donde se veía un paisaje "deslucido, pálido y entristecido" por el cielo cubierto de nubes.

El Sol aparecía únicamente durante breves instantes. A las doce comenzó a sentirse el frío y, cuando llegó la totalidad, "la Naturaleza quedó envuelta en densa oscuridad", "las aves callaron" y "al día había sucedido la noche".

Dos minutos y 42 segundos después, el día comenzó a regresar. Con él volvieron también los sonidos de los pájaros y la actividad de la naturaleza.

Un eclipse 121 años después

Este 12 de agosto, los gallegos tendremos una nueva oportunidad de ver un eclipse total de sol. La tecnología con respecto a 1905 será radicalmente distinta. Ya no habrá que preparar cristales ahumados, sincronizar relojes con un cañonazo ni esperar al periódico del día siguiente para saber que habían observado otros.

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Sin embargo, aún con 121 años de diferencia, la experiencia fundamental será la misma: la Luna volverá a colocarse entre la Tierra y el Sol y, durante unos minutos, el día volverá a convertirse en noche.