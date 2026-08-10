Laureano Oubiña estalla tras el veto de la Xunta a su ruta del narcotráfico: "Quieren que vuelva a las andadas"

Hace unos días saltaba la noticia: Laureano Oubiña lanzaba la Ruta del Narcotráfico, una experiencia turística en la que el propio exnarcotraficante gallego contaría "una historia jamás contada" mientras recorre la costa gallega por 189 euros a bordo de un barco con capacidad para 250 personas.

Programada para el próximo 29 de agosto, la iniciativa ha quedado ahora en el aire después de que la Xunta haya abierto un expediente por incumplir la Ley de Turismo de Galicia, al no estar organizada por una empresa habilitada para ofrecer este tipo de experiencias.

La iniciativa, comercializada por Pejurito S.L., dedicada a la venta de libros, merchandising y vinos de Laureano Oubiña, no contaba con la autorización necesaria. "No es una empresa de eventos nin una agencia de turismo, por lo tanto no está autorizada", reconocía el pasado viernes, en declaraciones a medios, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Inspección de Turismo de Galicia considera que la empresa que comercializaba la experiencia no está habilitada legalmente para ofrecer un paquete turístico, ya que no figura como agencia de viajes autorizada. La actuación, por tanto, se fundamenta en el cumplimiento de la normativa turística y no en una prohibición expresa del contenido de la ruta.

La respuesta de Oubiña no se ha hecho esperar. El exnarcotraficante ha respondido al veto de la Xunta con un vídeo publicado en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "Qué pasa que en este país uno no puede rehacer su vida legalmente".

En la grabación, Oubiña carga duramente contra los políticos y asegura sentirse perseguido tras conocer la apertura del expediente.

"Van a por mí y a por todas"

En el vídeo, el histórico narcotraficante asegura que los políticos "de turno" y "todos en general, derecha izquierda, izquierda derecha", están actuando contra él y cuestiona que se esté creyendo en su reinserción.

"Van a por mí, me están persiguiendo constantemente", afirma en su intervención, en la que insiste en que desde que salió de prisión en 2017 está trabajando para rehacer su vida.

Oubiña defiende que la ruta pretendía contar una parte de la historia del contrabando y el narcotráfico en Galicia y compara su iniciativa con otras rutas vinculadas a episodios históricos de contrabando, como las existentes entre Portugal y Ourense.

"Estos quieren que uno vuelva a las andadas de la delincuencia", sostiene.

"No me voy a callar"

El tono del exnarcotraficante gallego va aumentando a medida que avanza el vídeo y llega a acusar a los políticos de "coartar la libertad de expresión". En este sentido, asegura que, si alguien quiere cuartar la libertad de expresión, "es que algo oculta" y que él se encargará de descubrirlo.

"Yo no me voy a callar", advierte antes de afirmar que continuará defendiendo públicamente su propuesta. En el tramo final del vídeo, Oubiña arremete de nuevo contra los políticos, a los que llega a calificar de "sinvergüenzas" y "políticos de mierda". También afirma que, si tiene que "pintarse de negro para hacer esto", lo hará, pero añade que, "como me pinte de negro no va a ser para buenas, tenedlo en cuenta", finaliza.

Laureano Oubiña vuelve al foco: así será la Ruta del Narcotráfico / Instagram

189 euros y controversia en redes

La expedición en barco tenía prevista su salida el próximo 29 de agosto desde el Puerto de O Grove y estaba planteada como una travesía en barco por distintos puntos de la ría de Arousa vinculados históricamente al contrabando y el narcotráfico, con Oubiña como narrador en primera persona.

La propuesta incluía paradas en enclaves como Cortegada, Carril, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Aguiño, Sálvora y Ons, además de otros puntos de la costa. El precio anunciado era de 189 euros por persona e incluía el desplazamiento en barco, desayuno, aperitivo y comida.

Además, durante la jornada se podrían adquirir libros y vinos firmados por Laureano Oubiña y los asistentes participarían en el sorteo de una cena privada con él valorada en 500 euros.

A pesar de no ser la primera vez que el llamado "narcoturismo" llega a Galicia, el anuncio de la Ruta del Narcotráfico no tardó en dividir las redes sociales. Hubo quienes la vieron como una oportunidad para conocer un capítulo de la historia de Galicia y quienes denunciaron la banalización de una etapa marcada por la droga, la adicción, la violencia y el sufrimiento de muchas familias gallegas.

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A esta controversia se suma ahora al expediente abierto por Turismo de Galicia y la respuesta pública de Oubiña, que insiste en defender su derecho a rehacer su vida y a contar su propia versión de aquella etapa.