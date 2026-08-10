El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: "Una obra maravillosa"

No solo música. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a compartir con sus seguidores algunas de sus recomendaciones culturales y, en esta ocasión, Galicia vuelve a colarse entre sus lecturas favoritas.

Sánchez ha elegido tres propuestas para todos aquellos a los que les "apetezca leer algo este verano": un libro, un ensayo y un cómic.

Entre ellas se encuentra Comerás flores, de la escritora gallega Lucía Solla Sobral, una novela que el presidente define como una "obra maravillosa".

Una de las novelas del año

Es muy probable que cualquier amante de la literatura haya escuchado hablar de Comerás flores (Libros del Asteroide, 2025). Se trata de la primera novela de la escritora gallega, nacida en Marín, y se ha convertido en uno de los fenómenos literarios recientes, situando a Lucía Solla Sobral entre las nuevas voces narrativas más destacadas.

La novela ha sido reconocida, además, con el Premio Ojo Crítico 2025 y el Premio Cálamo Libro del Año 2025.

El libro aborda el abuso psicológico, la dependencia emocional y el maltrato invisible a través de la historia de Marina, una joven de 24 años que se enamora de Jaime, un hombre veinte años mayor que ella.

Lucía Solla / Cedida

La recomendación de Pedro Sánchez supone así un nuevo escaparate para una novela que ya había conseguido hacerse un hueco entre los títulos más destacados de la narrativa española reciente.

No es la primera vez que Galicia se cuela entre las recomendaciones de Pedro Sánchez. Hace unos días, en su reciente playlist de verano, Verano 26, incluyó canciones del grupo boirense Triángulo de Amor Bizarro y la colaboración Noitada, de los gallegos Baiuca y Carlos Ares.

Javier Vendrell Camacho

Un libro, un cómic y un ensayo

Junto a Comerás flores, la selección literaria de Sánchez se completa con el cómic Nocturnos, de Laura Pérez, y el ensayo The Age of Unpeace, de Mark Leonard.

Nocturnos, la nueva novela gráfica de Laura Pérez publicada por Astiberri Ediciones, propone un recorrido por la noche y por un universo en el que los sueños se entrelazan con la soledad, los miedos y la oscuridad.

Completa la selección The Age of Unpeace, del escritor y analista británico Mark Leonard, un ensayo que reflexiona sobre las nuevas formas de conflicto y sobre cómo la tecnología, la información y la interdependencia están transformando las relaciones internacionales.

Tres géneros y tres propuestas diferentes con las que Pedro Sánchez vuelve a utilizar sus redes sociales para compartir una faceta más personal.