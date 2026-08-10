Rueda se revuelve contra los reparos de Defensa a la planta de SAIC en Ferrol por posible espionaje: «El Gobierno debe compatibilizar la seguridad nacional con esta oportunidad histórica para Galicia»

Al presidente de la Xunta no le ha gustado nada la filtración de los reparos del Ministerio de Defensa al desembarco de SAIC, fabricante de la marca de coches MG, en Galicia. El equipo liderado por Margarita Robles cree que existe un riesgo real de espionaje por parte del grupo industrial chino tanto al astillero de Navantia como a las instalaciones del Ejército en Ferrol, según publican este lunes El País y El Mundo, aprovechando la cercanía entre todas las instalaciones. Alfonso Rueda niega haber recibido ninguna comunicación al respecto. «Es difícil de entender que ante un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno de España y la Xunta de Galicia desde hace mucho meses, del que conocemos perfectamente todo su contenido, un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos», se queja. «En ningún momento se habló de una falta de seguridad, ni de ningún riesgo», añadió el jefe del Ejecutivo autonómico, rechazando las informaciones que apuntan a que la propia Robles le transmitió recientemente su preocupación.

Rueda recuerda que fueron los primeros en alabar la «gestión conjunta» con Moncloa para sacar adelante el proyecto. «En todo caso, no le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional», dijo. El presidente gallego admite que «los hay». Desde la administración autonómica, su objetivo es «exigirle al Gobierno central que sea capaz de compatibilizar seguridad nacional con la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia». E insiste: «Tiene que ser posible».

SAIC aspira a iniciar el próximo año la primera fase de su factoría en Ferrol con la construcción de una zona de almacenamiento y el taller de ensamblaje con una inversión de 170 millones de euros, incluida la maquinaria. La segunda fase del proyecto supondrá un incremento de aproximadamente 100.500 metros cuadrados. Quiere alcanzar una capacidad de 120.000 coches al año. El proyecto industrial, considerado estratégico por la Xunta y una de las mayores inversiones extranjeras de la historia para la comunidad, se ve ahora empañado por las alertas de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que temen incluso que la imagen internacional de Navantia como referente en la construcción militar quede en entredicho. El País asegura que el astillero prevé reforzar los sistemas de protección para blindar los detalles de sus principales proyectos, como las nuevas fragatas F-100 y los trabajos de modernización de las F-100.

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El presidente de la Xunta sostiene que las informaciones conocidas este lunes «no le hacen ningún favor al proyecto». Hubo otros territorios que competían por la inversión de SAIC «y lo conseguimos aquí, además en Ferrolterra, una zona especialmente necesitada de este tipo de oportunidades».