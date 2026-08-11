Qué color vestir en Galicia para ver el eclipse: el curioso efecto que cambiará cómo ves los colores

Queda apenas un día para que Galicia sea testigo de uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los últimos años: el eclipse total de Sol. Con la mirada puesta en el tiempo, hay un detalle que puede pasar desapercibido para muchos: el color de la ropa que llevemos también puede cambiar la forma en la que percibimos el fenómeno.

No se trata de que las prendas cambien realmente de color, sino de un curioso efecto de la visión conocido como efecto Purkinje, que se produce cuando disminuye la cantidad de luz disponible. El eclipse ofrece, por lo tanto, una oportunidad poco habitual para comprobarlo en primera persona.

Qué es el efecto Purkinje

El efecto Purkinje fue descubierto en el siglo XIX por el anatomista y fisiólogo checo Jan Evangelista Purkyně, quien observó cómo cambiaba su percepción de los colores a medida que caía la noche.

Durante sus observaciones, comprobó que los tonos rojos perdían luminosidad con mayor rapidez que los verdes y azulados cuando disminuía la luz.

Para entender cómo funciona este efecto óptico hay que fijarse en nuestra retina. En ella existen dos tipos de células fotorreceptoras: los conos y los bastones.

En condiciones de buena iluminación y durante el día, nuestros ojos utilizan principalmente los conos. Sin embargo, cuando la luz comienza a escasear, los bastones, mucho más sensibles a la oscuridad, adquieren un mayor protagonismo.

Este cambio hace que nuestra sensibilidad visual se desplace hacia las longitudes de onda más cortas. Por eso, los tonos rojos tienden a verse más oscuros, mientras que los verdes y azulados mantienen una mayor luminosidad relativa.

Cómo vestir para ver el eclipse

Para experimentar este efecto, los expertos recomiendan vestir prendas de colores rojo y verde. A medida que la luz disminuya durante el eclipse, la percepción de estos colores cambiará.

Mientras los tonos rojos perderán luminosidad y se verán más oscuros, los verdes y azulados adquirirán mayor protagonismo, llegando a verse más vivos y brillantes a medida que disminuya la iluminación. Para ver por ti mismo este efecto, se recomienda vestir camisetas o pañuelos de estos colores.

El eclipse total del 12 de agosto se convierte así en la excusa perfecta para comprobar este curioso fenómeno.