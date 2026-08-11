Galicia blinda el eclipse solar: más de 500 guardias civiles y vigilancia en 27 puntos de A Coruña

Galicia afronta este miércoles el eclipse solar con un amplio dispositivo de seguridad y emergencias ante la previsión de una importante afluencia de personas a playas, miradores y otros puntos de observación. Las administraciones han hecho un llamamiento a la prudencia y recomiendan evitar aquellos lugares que puedan generar situaciones de riesgo.

El operativo ha sido coordinado a través del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, constituido la pasada semana y que permitirá supervisar durante la jornada las actuaciones necesarias en función de la movilidad y de las posibles incidencias.

La Xunta también ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) en situación operativa 2, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, los servicios de emergencias y Salvamento Marítimo participan en un dispositivo especial.

Más de 550 efectivos para vigilar los puntos de mayor afluencia

La previsión de desplazamientos hacia los lugares desde los que pueda contemplarse mejor el eclipse ha llevado a reforzar especialmente la vigilancia en playas, miradores, parques y espacios abiertos. La Guardia Civil contará con más de 550 efectivos disponibles durante la jornada para garantizar la seguridad y gestionar tanto la llegada como la salida de los visitantes. El dispositivo contará con unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo, SEPRONA, Servicio Cinológico, Caballería, Extranjeros, OMAP y Equipo Pegaso, entre otras especialidades.

Los agentes estarán presentes en algunos de los principales puntos de observación y zonas con mayor previsión de afluencia, como Arteixo, Oleiros, Cabo Finisterre, Cedeira y Valdoviño, además de otros emplazamientos que se irán incorporando en función de la evolución del dispositivo.

En la provincia de Ourense se desplegarán más de 200 agentes, mientras que en A Coruña se han identificado hasta 27 puntos en los que se intensificará la presencia policial. Entre ellos figuran la playa de Gandarío, en Bergondo; la playa de Cabanas; Boca do Río, en San Mamede; la playa de La Magdalena, en Cedeira; diferentes puntos de Miño; Punta Seixo Branco y el Faro de Mera, en Oleiros; la playa de Pantín, en Valdoviño; el mirador de los acantilados de Loiba, en Ortigueira, y el faro de Fisterra.

La Policía Nacional también reforzará su presencia en los lugares que puedan concentrar un mayor número de personas, con especial atención a playas, miradores y espacios abiertos. Entre las zonas que contarán con una vigilancia especialmente reforzada se encuentra A Mariña Lucense, uno de los territorios que concentra mayor interés para observar el eclipse, además de A Coruña, donde coincidirá el fenómeno con la celebración del Trofeo Teresa Herrera.

El despliegue se realizará por tierra, mar y aire y podrá adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo durante la jornada.

Un operativo coordinado ante los desplazamientos

El dispositivo no responde únicamente a la necesidad de garantizar la seguridad durante la observación del eclipse. La principal preocupación de las administraciones está también en los desplazamientos masivos que pueden producirse durante la jornada.

Por este motivo, el Cecopi permitirá mantener una vigilancia coordinada de la situación y adaptar los medios disponibles a las necesidades que vayan surgiendo.

El operativo contará con la participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de emergencia, Protección Civil y Salvamento Marítimo, con medios desplegados tanto en tierra como en el mar.

Un llamamiento a la prudencia

Ante la expectación generada por el eclipse y la previsión de una elevada movilidad, las administraciones insisten en la importancia de actuar con prudencia y sentido común. La recomendación pasa por evitar lugares que puedan presentar riesgos, respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y tener en cuenta que determinadas zonas pueden registrar una concentración excepcional de personas.

El objetivo es que la llegada de miles de personas a distintos puntos de Galicia para contemplar el eclipse pueda desarrollarse con normalidad y sin que la afluencia termine generando situaciones de peligro. Con el cielo convertido este miércoles en el gran protagonista, Galicia afronta así una jornada excepcional con un dispositivo también extraordinario, preparado para responder al aumento de desplazamientos y a las concentraciones de público que pueda generar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.