Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona

La gran incógnita de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto parece despejarse. La última previsión elaborada por la Aemet en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) apunta a que prácticamente toda Galicia tendrá el cielo despejado durante el fenómeno, una situación que permitirá seguirlo sin obstáculos meteorológicos en buena parte del territorio.

Sin embargo, habrá una excepción. La Mariña Lucense será la única zona de Galicia donde se esperan nubes, una circunstancia especialmente relevante porque este territorio se encuentra entre los puntos desde los que el eclipse tendrá una mayor duración.

La Mariña, la excepción

La previsión meteorológica sitúa a la Mariña Lucense como la zona menos favorable de Galicia para observar el eclipse. Aunque desde esta área se podrá disfrutar durante más tiempo de la fase de totalidad, la presencia de nubosidad podría impedir o dificultar considerablemente la visión del Sol en el momento clave.

Esta circunstancia supone un pequeño contratiempo para quienes habían elegido la costa lucense precisamente por sus condiciones privilegiadas para contemplar el fenómeno. Tener una mayor duración del eclipse no garantiza una mejor experiencia si las nubes terminan ocultando el cielo.

Por el contrario, el resto de Galicia presenta, según la última actualización disponible, unas condiciones mucho más favorables, con ausencia de nubosidad prevista durante el momento del eclipse.

Mapa de nubosidad previsto para el eclipse / MeteoRed

El gran temor, las nubes

La meteorología se había convertido en una de las principales preocupaciones ante la llegada del eclipse. Después de meses de expectación y de los preparativos realizados por miles de personas para encontrar el mejor punto de observación, la posibilidad de que las nubes cubriesen el cielo podía echar por tierra la experiencia.

Por ahora, esa amenaza parece descartada en la mayor parte de Galicia. La previsión conjunta de Aemet y el IGN y también la previsión de MeteoGalicia ofrece un escenario favorable y permite afrontar la jornada del miércoles con optimismo.

Aun así, al tratarse de una predicción meteorológica, las condiciones podrían experimentar cambios en las horas previas al fenómeno. Será especialmente importante comprobar las actualizaciones más próximas al momento del eclipse.

Mapa MeteoGalicia predicción nubes eclipse / MeteoGalicia

Galicia, pendiente del cielo

El 12 de agosto de 2026 Galicia vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El eclipse solar total será visible desde buena parte de la comunidad y ha convertido distintos puntos de Galicia en lugares de interés para quienes quieren contemplarlo.

La expectación es especialmente elevada porque se trata del primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905. La previsión meteorológica, por tanto, se ha convertido en uno de los factores decisivos para quienes todavía están eligiendo dónde situarse.

En este escenario, la mayor parte de Galicia parte con ventaja, mientras que la Mariña Lucense afronta el eclipse con la incertidumbre añadida de unas nubes que podrían ocultar precisamente el fenómeno que, por su posición geográfica, permitiría disfrutar durante más tiempo.

Una última mirada al pronóstico

Aunque todavía puede haber cambios en la predicción, el escenario actual es tranquilizador para quienes esperan contemplar el eclipse desde Galicia. Salvo en la Mariña Lucense, no se prevén nubes que puedan dificultar la observación, según el último informe de Aemet y el IGN.

La cuenta atrás continúa y, esta vez, todo parece depender de que el pronóstico se mantenga. Si finalmente se cumplen las previsiones, Galicia podrá mirar al cielo el próximo miércoles sin el principal enemigo de cualquier eclipse: las nubes.