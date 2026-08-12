Avería en el Alvia Barcelona-Vigo obliga a Renfe a transbordar a los pasajeros en Monforte de Lemos
El incidente ocurrió en A Pobra do Brollón cuando el pantógrafo quedó enganchado a material de un túnel, lo que obligó a trasladar a los viajeros a otra unidad
Pablo Vázquez
Los pasajeros de un tren Alvia que viajaba entre Barcelona y Vigo tuvieron que ser trasladados a otra unidad a última hora del martes debido a una avería registrada en A Pobra do Brollón (Lugo).
Según informó Renfe, el convoy afectado realizaba el trayecto entre la estación de Barcelona-Sants y Vigo-Urzáiz. La incidencia tuvo lugar cuando el pantógrafo del tren quedó enganchado a un fragmento de material de un túnel durante su paso por el municipio lucense.
Como consecuencia, la avería obligó a interrumpir el trayecto y a trasladar a los pasajeros a otro tren para que pudieran continuar su viaje hasta Vigo. De esta forma, fueron reubicados en un Alvia 730, una unidad autopropulsada que circula habitualmente entre Galicia y Madrid.
Adif reparó la avería durante la noche
Para solventar la incidencia Adif desplazó hasta la zona afectada a sus equipos de mantenimiento para trabajar en la reparación de la infraestructura y solucionar el problema.
Estos trabajos se prolongaron durante la noche y permitieron a los operarios reparar por completo la avería. De esta forma, la circulación ferroviaria quedó restablecida y recuperó la normalidad.
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una gallega que se hizo pasar por médico en Lugo y A Coruña
- Laureano Oubiña estalla tras el veto de la Xunta a su ruta del narcotráfico: 'Quieren que vuelva a las andadas
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
- El PP pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir a Galicia del plan estatal de ancho de vía internacional
- El mirador a menos de una hora de Santiago con vistas de 360 grados para observar el eclipse solar con el mar y el Monte Pindo de fondo