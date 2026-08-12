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Avería en el Alvia Barcelona-Vigo obliga a Renfe a transbordar a los pasajeros en Monforte de Lemos

El incidente ocurrió en A Pobra do Brollón cuando el pantógrafo quedó enganchado a material de un túnel, lo que obligó a trasladar a los viajeros a otra unidad

Un tren Avril Avlo de Renfe en la estación de Vigo-Urzáiz en una imagen de archivo.

Un tren Avril Avlo de Renfe en la estación de Vigo-Urzáiz en una imagen de archivo. / V. Currás

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Pablo Vázquez

Santiago

Los pasajeros de un tren Alvia que viajaba entre Barcelona y Vigo tuvieron que ser trasladados a otra unidad a última hora del martes debido a una avería registrada en A Pobra do Brollón (Lugo).

Según informó Renfe, el convoy afectado realizaba el trayecto entre la estación de Barcelona-Sants y Vigo-Urzáiz. La incidencia tuvo lugar cuando el pantógrafo del tren quedó enganchado a un fragmento de material de un túnel durante su paso por el municipio lucense.

Como consecuencia, la avería obligó a interrumpir el trayecto y a trasladar a los pasajeros a otro tren para que pudieran continuar su viaje hasta Vigo. De esta forma, fueron reubicados en un Alvia 730, una unidad autopropulsada que circula habitualmente entre Galicia y Madrid.

Adif reparó la avería durante la noche

Para solventar la incidencia Adif desplazó hasta la zona afectada a sus equipos de mantenimiento para trabajar en la reparación de la infraestructura y solucionar el problema.

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Estos trabajos se prolongaron durante la noche y permitieron a los operarios reparar por completo la avería. De esta forma, la circulación ferroviaria quedó restablecida y recuperó la normalidad.

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