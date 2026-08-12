Nueva alerta por las gafas del eclipse: ya son siete los modelos retirados por riesgo ocular

La primera alarma saltaba este pasado martes, cuando Facua alertó de la necesidad de retirar hasta seis modelos de gafas para ver el eclipse ante los posibles riesgos para la salud ocular.

A los seis modelos ya alertados -Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia- se suma ahora un séptimo: Mó, de Multiópticas.

Las autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación de manos de los consumidores de estos siete modelos de gafas para observar el eclipse solar por un posible riesgo de lesiones oculares.

Según recoge la Red de Alerta Nacional de Consumo, el sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar productos no alimentarios que puedan representar un riesgo para la seguridad, las gafas afectadas presentan irregularidades que pueden comprometer la protección de los ojos durante la observación del Sol.

Estas son las siete gafas retiradas

Los modelos incluidos actualmente en la alerta son:

Lionstar , modelo LSP1.

, modelo LSP1. ECP Eye Care Professional .

. Pelispan .

. Homanaje , modelo QW-50Z1.

, modelo QW-50Z1. Orro , modelo O37-R, lote 2603-01, con fecha de fabricación de marzo de 2026.

, modelo O37-R, lote 2603-01, con fecha de fabricación de marzo de 2026. Opticalia .

. Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003.

Las distintas alertas han sido comunicadas por las autoridades de Consumo desde diferentes puntos de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Aragón y Baleares.

En el caso de Galicia, tanto las gafas Pelispan como las de la marca Homanaje han sido incluidas en la Red de Alerta por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

¿Por qué se han retirado?

El riesgo descrito por las autoridades tiene que ver con el funcionamiento de las propias gafas. Según la descripción incluida en la Red de Alerta, al colocárselas el usuario solo ve oscuridad.

Esta circunstancia puede provocar una reacción previsible: que la persona se quite las gafas durante un instante para comprobar dónde está el Sol o intentar encuadrarlo antes de volver a colocárselas.

El problema es que, durante ese intervalo de tiempo, los ojos quedan directamente expuestos a la radiación solar, lo que puede provocar una lesión química o térmica en las células foveales de la retina, según advierte la propia alerta de Consumo.