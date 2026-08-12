¿Cuánto cobran los diputados gallegos? Así queda su asignación frente al salario medio de Galicia

Es bien sabido que la clase política española cuenta con unos salarios que les permiten vivir sin preocupaciones, pero ¿cuánto cobran los políticos gallegos? La respuesta a esta pregunta no se limita a una cifra o una cuantía. El Parlamento de Galicia establece una asignación fija para sus diputados, a la que pueden sumarse diferentes complementos en función del cargo que desempeñen y otras cantidades destinadas a cubrir gastos derivados de la actividad parlamentaria.

Para poner en contexto las cifras de las que vamos a hablar a continuación, resulta de gran utilidad compararlas con los ingresos medios de los trabajadores en Galicia. Según los últimos datos disponibles que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio de un trabajador en Galicia se sitúa en torno a los 26.547,27 euros anuales en el año 2024; la media española, por su parte, eleva esta cifra hasta los 29.540,26 euros.

La asignación fija: 2.360 euros al mes

El punto de partida son los 2.360,48 euros mensuales de asignación fija que establece el Parlamento de Galicia, según los datos publicados en su portal de transparencia, para los diputados con dedicación exclusiva en 2026. Es importante utilizar esta denominación, ya que el documento oficial habla de “asignación fija” y no directamente de sueldo bruto.

Si se multiplican esos 2.360,48 euros por doce meses, la cantidad asciende a 28.325,76 euros al año, solo de asignación fija.

Con esa referencia, la asignación anualizada de un diputado se sitúa por encima del salario medio gallego publicado por el INE, que fue de 26.547,27 euros, aunque todavía queda por debajo de la media salarial española, de 29.540,26 euros.

No todos los diputados cobran lo mismo

Los 2.360,48 euros no constituyen necesariamente la cantidad final que recibe cada parlamentario. El régimen económico de la Cámara contempla diferentes complementos vinculados a las responsabilidades que desempeña cada diputado.

Así, un parlamentario que además sea portavoz, presidente de una comisión o miembro de la Mesa puede recibir cantidades adicionales asociadas a esas funciones. Por este motivo, la asignación fija sirve como referencia para establecer una comparación con el salario medio, pero no todos los diputados terminan percibiendo exactamente la misma cantidad, reciben una cantidad en función del cargo que ostenten, realizándose así diferencias entre los distintos cargos existentes dentro del panorama político del Parlamento de Galicia.

Los 2.910 euros para alojamiento y manutención

Dentro del régimen económico que se publica en el portal de transparencia, también se contemplan 2.910,91 euros mensuales para alojamiento y manutención derivados de la actividad parlamentaria, como puede ser comer o alojarse en Santiago durante el mes. Esta cantidad se debe sumar a la asignación fija que mencionamos anteriormente, pero no debe de presentarse como salario, ya que tiene como finalidad cubrir todos los gastos que conlleva desarrollar la actividad parlamentaria.

Por ejemplo, un diputado con dedicación exclusiva que no desempeñe otro cargo cuenta con la asignación fija y un complemento de 341,27 euros por gastos de representación. Si se incorpora además la dieta de alojamiento y manutención, la suma de estos conceptos alcanza los 5.612,66 euros mensuales.

Sin embargo, no significa que el diputado tenga un sueldo de 5.612 euros al mes. En esa cantidad están incluidos los 2.910,91 euros destinados a alojamiento y manutención, por lo que no resulta correcto comparar directamente esa suma con el salario medio publicado por el INE.

¿Cuánto cobra de media un trabajador en Galicia?

Los datos del INE permiten poner las retribuciones parlamentarias en perspectiva. En 2024, el salario medio anual de los trabajadores gallegos fue de 26.547,27 euros. La cifra correspondiente al conjunto de España ascendió a 29.540,26 euros.

La diferencia entre ambas cantidades es de 2.992,99 euros al año. En términos porcentuales, el salario medio gallego se situó aproximadamente un 10,1% por debajo de la media española. Dicho de una forma sencilla: por cada 100 euros de salario medio en España, el trabajador medio gallego percibió aproximadamente 89,9 euros.

La asignación de un diputado, por encima de la media gallega

La asignación fija anualizada de un diputado gallego alcanza los 28.325,76 euros, frente a los 26.547,27 euros del salario medio anual en Galicia. Esto supone una diferencia de 1.778,49 euros entre ambas cantidades.

La distancia aumenta al incorporar las cantidades destinadas a alojamiento y manutención, que elevan el conjunto hasta los 63.256,68 euros anuales. Si además se suman los gastos de representación, la cifra alcanza los 67.351,92 euros.

No obstante, estas cantidades deben interpretarse con cautela, ya que no todas tienen carácter salarial. Parte de ellas están destinadas a compensar los gastos derivados de la actividad parlamentaria, por lo que no pueden equipararse directamente con el sueldo de un trabajador.

La fotografía final

Un diputado gallego con dedicación exclusiva parte en 2026 de una asignación fija de 2.360,48 euros mensuales, equivalente a 28.325,76 euros al año. A esta cantidad pueden añadirse diferentes complementos en función de las responsabilidades que desempeñe dentro de la Cámara.

Si se incorpora la partida de 2.910,91 euros mensuales para alojamiento y manutención, la suma alcanza los 5.271,39 euros al mes, es decir, 63.256,68 euros al año. Con los gastos de representación, el importe total puede llegar a los 67.351,92 euros anuales.

La comparación permite extraer una conclusión: la asignación fija de un diputado gallego supera el salario medio de Galicia, aunque se mantiene por debajo del salario medio del conjunto de España. Sin embargo, la cantidad final que percibe cada parlamentario puede variar en función de los complementos asociados a su cargo y de las partidas destinadas a cubrir los gastos de su actividad.

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En definitiva, las cifras muestran que la asignación fija de un diputado gallego se sitúa por encima del salario medio de Galicia, aunque la comparación debe hacerse teniendo en cuenta que no se trata exactamente de los mismos conceptos. A partir de ahí, los complementos y las cantidades destinadas a gastos de alojamiento y manutención pueden elevar la cuantía total percibida, pero no deben confundirse con el sueldo del parlamentario. La fotografía final permite así poner en contexto cuánto reciben los diputados del Parlamento de Galicia frente a los ingresos medios de los trabajadores, sin perder de vista qué parte corresponde realmente a su retribución y cuál está destinada a cubrir los gastos derivados de su actividad.