La maldición de las nubes en la costa de Lugo: "Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana"
El clima singular de este rincón de Galicia, que amaneció muy encapotado pese a vivir una semana previa de sol, puede chafar la visión del fenómeno
Los vecinos lo toman con humor: "Se revenden gafas para ver eclipses"
"Decían que A Mariña de Lugo estaba entre los mejores lugares para ver el eclipse y es cierto: ya empezó a las ocho de la mañana". Con este humor 'a la gallega' se toman hoy muchos vecinos de la costa lucense la jornada histórica del eclipse. Y no es para menos, porque mientras en toda Galicia luce el cielo azul, en esta comarca amaneció totalmente encapotado. Es más... a primera hora llovía de forma fina en la zona de Cervo y Burela.
Tampoco es nada nuevo. La costa de Lugo siempre es un lugar sorprendente y singular a nivel climático. Las brisas del nordeste tan típicas de este tiempo empujan aire húmedo del mar hacia la costa y la proximidad de montañas elevadas, de la Serra do Xistral, cerca del litoral acaba sumiendo a la zona en una especie de niebla o nubes bajas que a veces incluso mojan. Y al contrario: cuando entran los grandes temporales del Atlántico por las Rías Baixas, en A Mariña es posible disfrutar de la playa.
Este clima tan especial de la Costa de Lugo, a unos 150 kilómetros de Santiago, cobra especial relevancia en un día histórico como este del eclipse total del Sol, porque geográficamente era un lugar privilegiado para visualizar el fenómeno, con lugares espectaculares para disfrutarlo sobre el mar, en rocas, playas y acantilados de Ribadeo, Foz, Burela, Viveiro, Xove o Cervo, o incluso en el punto más al norte de toda España: Estaca de Bares. También en los miradores de los montes del interior, desde Mondoñedo a O Valadouro.
La mala fortuna del día D tras una semana despejada y un gran verano
El clima fresco de A Mariña convirtió este destino turístico en un auténtico refugio climático en los últimos años. Mientras media España y media Galicia se asaban de calor, el mercurio rara vez llega a los 30 en la costa de Lugo, aunque está siempre más cerca de los 25.
El culpable es ese viento de nordeste que refresca el ambiente, el mismo que ahora mete las nubes que tapan el eclipse. Eso sí, A Mariña no es un todo climático, ya que desde Ribadeo hasta O Vicedo hay 80 kilómetros de costa que a veces se comportan un tanto diferente. Puede estar más despejado en la zona oriental o en la occidental, dependiendo del día. Por eso, lo del eclipse de hoy también tiene cierto punto de lotería.
Sin embargo, este verano había sido "espectacular" incluso en A Mariña, con un junio, julio y lo que va de agosto excepcionales en cuanto al tiempo. Es más, el sol luce despejado desde el fin de semana, día tras día, lo que convierte el 12 de agosto en la primera jornada que amanece así tan nublada. El colmo de la mala suerte. "Aquí la ocultación del sol es permanente", relataba un vecino de Cervo.
Primeras bromas en A Mariña: "Se revenden gafas para ver el eclipse"
Los turistas y aquellos que se desplazaron específicamente a A Mariña desde otros puntos de Galicia, España e incluso Europa están inquietos con el tiempo, a la espera de una posible mejoría que augura Meteogalicia para la tarde. "Yo tengo conocidos que vinieron de Holanda", relata una vecina. Pero en general, cunde el pesimismo y algunos ya valoran alternativas hacia el interior, en la vecina comarca de A Terra Chá.
Sin embargo, para los mariñanos era algo que podía pasar. Están acostumbrados a vivir veranos nublados. "Es raro que durante el mes de agosto, por la mañana o por la tarde no se nuble algo... Aquí es difícil tener un día completo despejado".
El fenómeno se repite muchas veces por todo el litoral cantábrico e incluso en A Costa da Morte, aunque es A Mariña la que se lleva la palma. Por eso, eran los nativos de la zona los que se lo tomaban esta mañana con más humor, hasta el punto de dar por perdido ya el día y pensar a futuro. "Se revenden gafas para ver el eclipse".
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