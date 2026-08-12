De la maldición de las nubes al milagro en la costa de Lugo: el cielo se despeja justo a tiempo para el eclipse

Que el tiempo en A Mariña de Lugo es singular no es ningún secreto. Y que es imprevisible, tampoco. El cielo que amaneció este miércoles nublado, gris e incluso lluvioso en algunas zonas dio paso en tiempo record a un azul intenso en parte de la linea de costa. Justo a tiempo para el eclipse.

Aunque Meteogalicia ya pronósticaba algo de mejoría para la tarde, nadie esperaba un cambio tan radical.

De hecho, el día amaneció tan tapado que muchas personas optaron por desplazarse a zonas cercanas para garantizar la visibilidad. Finalmente, sobre todo sobre el mar, el día despejó y la gente empezó a acercarse a los lugares que tenían previstos.

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Hay que tener en cuenta que A Mariña es uno de los lugares idóneos para ver la ocultación del sol, que por una vez en la costa de Lugo no será por las nubes.