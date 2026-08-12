Partidos y sindicatos muestran su apoyo al PSOE de Ferrol tras las pintadas en su sede
La Casa do Pobo apareció vandalizada ayer con pintadas en las que se podía leer "traidores", "antiespañoles" y "esclavos de Marruecos"
R.S.
Organizaciones políticas y sindicales han expresado en las últimas horas su solidaridad y apoyo a la Agrupación Socialista de Ferrol, cuya sede apareció vandalizada este martes con pintadas en las que se podía leer "traidores", "antiespañoles" y "esclavos de Marruecos".
Ferrol en Común, con dos concejales en la corporación ferrolana, considera que este tipo de actos vandálicos solo buscan "crispar a la sociedad y embarrar la convivencia", por lo que invita a la ciudadanía a "aislar a toda asociación, partido u organización que muestre este tipo de actitudes".
Por su parte, el BNG, que tiene tres ediles, asegura que el momento actual es de "retroceso y falta de respeto por los derechos más básicos" y lamenta la "deriva racista y los comportamientos intolerables" que manifiesta una parte de la sociedad.
También la Unión Comarcal de CCOO de Ferrol ha mostrado su apoyo al PSOE ante hechos que lo único que buscan es "deteriorar la convivencia democrática" y que, por lo tanto, son "injustificables". Además, cree que se debe "aislar a todas las organizaciones y grupos que promuevan actitudes antidemocráticas, de división, xenófobas y homófobas y que pretendan criminalizar a las fuerzas democráticas".
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