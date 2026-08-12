Así estará el cielo en Galicia durante el eclipse: 271 concellos parten con buenas condiciones

La previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto, día del eclipse, dibuja un escenario muy favorable en Galicia. El último mapa de probabilidad de observación elaborado con 20 modelos meteorológicos de ocho centros apunta a que la inmensa mayoría de los concellos gallegos tendrá unas condiciones adecuadas para mirar al cielo durante el fenómeno, aunque persisten algunas zonas donde la nubosidad puede introducir incertidumbre.

El mapa ofrecido por MeteoGalicia, compara y cruza 297 escenarios procedentes de 20 modelos a los que se les da un peso igual dentro del estudio. Por lo tanto, observando el mapa podemos asegurar que el pronóstico es favorable para la gran mayoría de municipios gallegos aunque podrían producirse pequeños cambios en la predicción en las horas previas al eclipse.

Mapa de probabilidad de ver el eclipse / MeteoGalicia

El cielo, gran aliado de Galicia

La imagen muestra un claro predominio de los tonos verdes sobre buena parte del territorio gallego. Es la señal de que, según el conjunto de modelos, las posibilidades de disponer de un cielo suficientemente despejado para seguir el eclipse son altas en la mayor parte de la comunidad.

El escenario resulta especialmente tranquilizador para quienes todavía dudan sobre dónde colocarse. La mayor parte de Galicia parte con una probabilidad elevada de contar con buenas condiciones meteorológicas durante el momento decisivo, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol.

Además, 22 concellos aparecen en la categoría «más favorable», correspondiente a probabilidades de observación superiores al 75 %. Son, sobre el mapa, las zonas que concentran las mejores perspectivas dentro de un pronóstico que ya es mayoritariamente positivo.

Situación actual nubosidad en Galicia / MeteoGalicia

La incertidumbre se concentra en algunas zonas

El mapa también deja una advertencia. Aunque ningún concello figura actualmente como desfavorable, 20 municipios aparecen dentro de la categoría dudosa, con probabilidades de entre el 35 % y el 55 %.

Las zonas de incertidumbre se concentran principalmente en áreas del litoral y del norte de Galicia, con especial atención a la Mariña lucense y su entorno, donde el mapa muestra algunos núcleos de mayor riesgo de nubosidad. También aparecen áreas puntuales de incertidumbre en otros sectores del noroeste gallego.

Esto no significa que el eclipse no vaya a poder verse en esas zonas, sino que la probabilidad de disponer de un cielo completamente limpio es menor y el pronóstico presenta una mayor incertidumbre.

La situación es especialmente relevante en la Mariña porque se trata de uno de los sectores gallegos situados bajo la trayectoria de totalidad. Allí, una mayor duración del eclipse puede convertirse en una ventaja astronómica, pero las nubes podrían hacer que esa oportunidad dependa hasta el último momento de la evolución del cielo.

Predicción de nubes y precipitaciones en Galicia a las 20 horas / MeteoRed

La clave estará en las próximas horas

El dato más importante de la previsión de hoy es que no existe actualmente una señal generalizada de mal tiempo que amenace la observación del eclipse en Galicia. Al contrario: el 87 % de los concellos analizados se encuentra en la categoría favorable y otro 7 % en la más favorable.

Pero la meteorología no es estática. El propio mapa debe interpretarse como una probabilidad de poder ver el eclipse y no como una garantía de cielo despejado. Además, el cálculo utilizado procede de una actualización realizada el martes por la mañana, por lo que las previsiones de las próximas horas serán especialmente importantes para afinar las diferencias entre unas zonas y otras.

El margen de incertidumbre será, por tanto, decisivo para quienes puedan desplazarse. Si el objetivo es maximizar las posibilidades de contemplar la totalidad, la mejor estrategia será buscar las zonas que mantengan la categoría favorable o más favorable en las actualizaciones inmediatamente anteriores al fenómeno.

El eclipse llega esta tarde

La cita astronómica será hoy, 12 de agosto de 2026, a las 20:00 horas en Galicia. Será entonces cuando el cielo se convierta en el protagonista y las condiciones meteorológicas determinen si miles de personas pueden disfrutar del espectáculo sin obstáculos.

La expectación es máxima en Galicia, una de las zonas de España desde las que podrá contemplarse el eclipse solar total. Para quienes llevan meses preparando el momento, la meteorología era la última gran incógnita. Y, por ahora, las noticias son buenas.

El último escenario disponible dibuja una Galicia mayoritariamente favorable, con 271 de sus 313 concellos en condiciones consideradas aptas para la observación. Hay áreas que todavía deben vigilarse, especialmente en el norte y en la Mariña lucense, pero el mapa no muestra un escenario de eclipse arruinado por las nubes.

La cuenta atrás llega a su momento decisivo

A pocas horas de que la Luna tape por completo el disco solar, Galicia encara el eclipse con un pronóstico que invita al optimismo. El enemigo que más preocupaba, las nubes, no aparece de momento como una amenaza generalizada.

La incertidumbre queda concentrada en puntos concretos, especialmente en el norte, mientras que la inmensa mayoría de los concellos se mantiene en las categorías favorables.

Ahora queda la última parte de la cuenta atrás: seguir las actualizaciones meteorológicas durante las horas previas y elegir, si es posible, el punto que presente el cielo más limpio.

Si el escenario actual se mantiene, Galicia tendrá esta tarde una oportunidad excepcional: mirar al cielo y disfrutar de un eclipse solar total con la meteorología, esta vez, de su lado.