El 112 gestiona 600 incidencias durante el eclipse, sin emergencias relacionadas con el fenómeno
El 112 Galicia atendió más de 1.800 llamadas durante la jornada, con tráfico intenso, problemas de aparcamiento y ocho traslados hospitalarios, pero sin emergencias vinculadas al eclipse
Europa Press
El 112 Galicia gestionó este miércoles un total de 600 incidencias y más de 1.800 llamadas entre las 12.00 y las 23.00 horas, aunque ninguna de ellas estuvo relacionada con el eclipse solar.
Según informó la central de emergencias, la jornada transcurrió sin incidencias relevantes en los principales puntos de observación, pese a las concentraciones de personas y vehículos registradas en zonas costeras, playas, miradores y otros puntos elevados de A Coruña y Pontevedra, además de algunos lugares de Lugo y Ourense.
Aparcamientos y tráfico, las principales afecciones
Las principales incidencias estuvieron relacionadas con la saturación de aparcamientos y accesos en los lugares que concentraron una mayor afluencia de visitantes.
En cuanto a la movilidad, se registró tráfico intenso y retenciones puntuales en diferentes vías, especialmente en la AP-9 y la A-54, además de en algunas carreteras secundarias.
Ocho personas trasladadas al hospital
En el ámbito sanitario, el 112 recibió 19 consultas durante la jornada. De ellas, ocho personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital.
Pese al importante dispositivo desplegado y a la elevada concentración de personas que se desplazaron para contemplar el eclipse, el balance de emergencias refleja una jornada sin incidentes de gravedad vinculados al fenómeno astronómico.
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