Galicia estará entre las comunidades con mayor coste de la deuda en 2029

Galicia se situará al final de esta década entre las comunidades con un mayor coste medio de su deuda. La proyección sitúa el tipo gallego en el 3,6% en 2029, frente al 3,3% del conjunto autonómico. El aumento se explica, sobre todo, porque los vencimientos tendrán que refinanciarse en los próximos años a tipos más altos que los de buena parte de la deuda que se amortiza.

Los datos proceden del informe Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC.AA. (2022-2029), elaborado por los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El propio centro de estudios advierte de que el ejercicio no es una predicción, sino una proyección que parte de una serie de supuestos sobre crecimiento económico, déficit, vencimientos y evolución de la financiación.

La comparación sitúa a Galicia en la parte alta. Solo Asturias, con un 4,4%; Castilla y León, con un 3,8%; y Canarias y Madrid, ambas con un 3,7%, quedarían por encima del 3,6% gallego. Aragón se situaría justo después, con un 3,5%. En el caso de Asturias, los autores precisan que el resultado puede estar sesgado al alza por la metodología utilizada y por el peso de la financiación a tipo variable.

Evolución del coste de la deuda autonómica / J. Cea

El encarecimiento no afecta únicamente a Galicia. Fedea calcula que el conjunto de las comunidades pasará de pagar 3.608 millones de euros en intereses en 2022 a 11.528 millones en 2029. La factura ya había aumentado hasta los 7.487 millones en 2025.

Refinanciar será más caro

La clave está en que una parte de la deuda contratada en años de tipos muy bajos va llegando a su vencimiento. Para sustituirla, las comunidades tendrán que acudir a nueva financiación en condiciones más caras. Esto hace que aumente el pago de intereses aunque el peso de la deuda sobre la economía vaya descendiendo.

El tipo medio autonómico refleja esa evolución. Era del 1,1% en 2022 y Fedea lo sitúa en el 3,3% en 2029. Galicia quedará tres décimas por encima de esa referencia.

Al mismo tiempo, la deuda de las comunidades sigue en cifras elevadas. Superaba los 346.000 millones de euros en el primer trimestre de 2026 y el estudio calcula que llegará a 347.012 millones en 2029. Sin embargo, su peso sobre el PIB bajará hasta el 17,1%, favorecido por el crecimiento de la economía.

Es precisamente esa combinación la que explica el escenario: el volumen apenas crecerá en los próximos años y perderá peso sobre el PIB, pero renovar los vencimientos costará más. Fedea considera además poco probable que durante este periodo se recuperen los niveles de tipos cercanos a cero que estuvieron vigentes entre 2016 y 2022.

Las diferencias entre comunidades también se reflejan en el desembolso. Los mayores aumentos en términos absolutos corresponderán a Cataluña y Comunidad Valenciana, seguidas de Madrid y Andalucía. En porcentaje, los incrementos más fuertes se producirán en La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia. Por debajo del tipo medio autonómico quedarán, según el estudio, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

La carga financiera ya ha ganado peso en los últimos ejercicios. Los intereses representaban el 0,28% del PIB autonómico en 2022 y alcanzaron el 0,45% en 2025.

Un escenario sujeto a cambios

Fedea insiste en que sus cálculos parten de varios supuestos. Los autores los consideran «conservadores» ante la incertidumbre económica y «optimistas» en materia fiscal.

El escenario contempla un déficit autonómico del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio presupuestario en 2027 y un superávit del 0,1% en 2028 y 2029. Para el crecimiento se toma como referencia una tasa nominal del 4% hasta 2029.

También se presupone que las nuevas emisiones se utilizarán para cubrir vencimientos, déficit y liquidaciones negativas pendientes. Para calcular la duración de la financiación, el estudio toma como referencia una vida media de 4,8 años en las comunidades que recurren a los mecanismos de liquidez del Estado y de 7,9 años en aquellas que acuden a los mercados.

Las cifras tampoco incorporan la posible condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno, que podría modificar el escenario. La propuesta contempla que el Estado asuma algo más de 83.000 millones de deuda. Según la AIReF, la medida permitiría ahorrar 2.532 millones de euros en intereses el primer año y 15.657 millones hasta 2030.

Por ello, Fedea recalca que sus resultados muestran qué ocurriría si se mantienen las condiciones y políticas incluidas en el ejercicio. Bajo ese escenario, Galicia alcanzará un tipo medio del 3,6% en 2029, por encima del promedio autonómico, debido al mayor coste de refinanciar los vencimientos.