Fueron a Montalvo por el eclipse y el mar les regaló otro espectáculo: "Fue una noche que vamos a recordar siempre"

Lo que empezó como una escapada para disfrutar del eclipse solar acabó convirtiéndose en una de esas experiencias difíciles de olvidar. Dos jóvenes ourensanas, Lucía Seoane y Marta Ferreira, aprovecharon la excusa del eclipse para escaparse unos días al camping Playa Rías Baixas y vivir de cerca uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. Lo que no imaginaban es que, además del eclipse, también disfrutarían de las Perseidas y de otro inesperado espectáculo: el mar de ardora.

La playa de Montalvo, en Sanxenxo, fue el lugar elegido por las dos jóvenes para observar el eclipse. Equipadas con algo para picar, toallas y dos pares de gafas homologadas, y aunque en esa zona el fenómeno no llegó a ser total, la experiencia las dejó impresionadas.

"Había muchísimas familias y gente de otros lugares de España, como Madrid, solo para ver el eclipse. Todo el mundo con las gafas puestas, mirando al cielo y maravillado con el espectáculo. A pesar de ser parcial, fue alucinante", recuerda Lucía.

El ambiente fue especial desde el primer momento: todo el mundo parecía estar en sintonía, con la ilusión de quien sabe que está a punto de vivir algo difícil de volver a repetir.

Los instantes previos de nervios fueron eclipsados -perdón por el juego de palabras- cuando la luna alcanzó el máximo de ocultación en la zona y la playa quedó sumida en una semioscuridad impropia de una tarde de verano. "Duró muy poco tiempo, pero hubo casi oscuridad total. Fue una pasada. Cuando terminó, la gente se puso a aplaudir", añade Lucía a EL CORREO GALLEGO.

Lucía y Marta disfrutaron del eclipse desde la playa de Montalvo / Cedida

Una noche de Perseidas

Pero el cielo no solo les tenía preparado ese espectáculo. Para quienes como ellas decidieron quedarse un ratito más en la playa, la noche continuó con las Perseidas.

Un fenómeno astronómico que este año pudieron contemplar con todo lujo de detalles, al coincidir con unas condiciones especialmente favorables gracias a la Luna nueva. "Fue la primera vez que vimos tantas", explica Marta.

La experiencia ya parecía completa, pero lo que no sabían era que esa noche de verano todavía les tenía una sorpresa más preparada antes de dar por acabado el día.

"Mirad al mar"

Si hay un fenómeno que muchos esperan poder contemplar con sus propios ojos es el mar de ardora. Ambas conocían su existencia por fotos y vídeos enredes sociales, pero nunca lo habían experimentado en persona.

Fue una casualidad de esas que pocas veces se repiten. Aunque durante la tarde hubo algunas señales que hicieron sospechar que podía aparecer, nada las preparó para lo que terminarían encontrándose horas después. "El agua estaba muy caliente y se veía de un tono rojizo. Eso ya nos dio que pensar", explica Lucía.

Según les explicaron vecinos de la zona, cuando se observan manchas de tonalidades rojizas o anaranjadas cerca de la orilla, formadas por altas concentraciones del microorganismo Noctiluca scintillans, es probable que por la noche se vea el mar de ardora. Y dicho y hecho.

Horas más tarde, cuando la playa comenzaba a vaciarse y ellas estaban a punto de marcharse, escucharon a varias personas gritar: "¡Mirad al mar, mirad al mar!".

La bioluminiscencia iluminó las olas con destellos azulados, completando una noche difícil de igualar. "No nos lo esperábamos para nada. Fue un día mágico y el mar de ardora hizo que fuera todavía más especial", afirma Lucía. "Tenía la sensación de estar en otro planeta", añade Marta.

El mar de ardora visto en la playa de Montalvo / Cedida

Tres fenómenos en una misma noche

Ambas amigas coinciden en que la combinación del eclipse, la lluvia de estrellas y el mar de ardora convirtió la escapada en algo único. "Era la primera vez que veíamos el mar de ardora en directo y flipamos con poder ver las tres cosas el mismo día", resume Lucía.

Sin duda, y como ellas aseguran, será una de esas experiencias que seguirán rememorando durante muchos años. "Fue una noche que vamos a recordar siempre", finalizan.