Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad de forma repentina mientras montaba en bicicleta

Precursor de la incorporación de músicas latinoamericanas al rock and roll, pionero del punkabilly en España con su grupo Los Coyotes y embajador de La Movida madrileña en los ochenta, el gallego afincado en Madrid Víctor Aparicio Abundancia (Tui, 1958); más conocido como Víctor Coyote, ha fallecido en la mañana de este jueves 13 de agosto a los 68 años de edad.

«Víctor estaba vivo, y siempre estaba más vivo que todos. No dejaba de curiosear, de crear, de hacer realidad sus proyectos; siempre se cuestionaba todo y nos cuestionaba a todos», añaden desde El Volcán en un comunicado en redes sociales. El artista se encontraba en Segovia, lugar al que se desplazó para disfrutar del eclipse solar del miércoles 12 de agosto con varios amigos. Esta mañana sufrió un accidente cuando salió a dar un paseo en su bicicleta, sin que por el momento hayan trascendido más detalles del mismo.

Curioso, multifacético y muy trabajador, su carrera fue amplia y diversa, casi inabarcable, y comprendió trabajos como narrador gráfico, dibujante de cómics, autor de documentales sobre la frontera hispano portuguesa del río Miño, diseñador de portadas de discos (Ariel Roth, Giant Sand, Vampisoul, etc), especialista en labores de atrezo gráfico para cine y televisión (desde producciones de Álex de Iglesia a la reciente serie de Movistar Plus+ «Poquita fe») y hasta «musicalizador» de obras de arte para el Museo Thyssen.

Este mes de mayo fue uno de los protagonistas de la vigésimo tercera edición del Festival de Cans por varios motivos. Uno de ellos fue la exposición «Traballos de cine», que se inauguró en el Círculo Recreativo Cultural de Porriño, donde expone por primera vez una selección de obras gráficas relacionadas con el audiovisual y el teatro creadas por él. Esto le llevó a ser reconocido con el Chimpín de plata del afamado festival. «Es un honor», reconocía entonces Coyote.

«Estamos en estado de shock coa morte dunha persoa tan cecana para nós como Víctor Coyote... Sempre foi unha honra moi grande ter recibido a Víctor en Cans, e que nos axudara a poñer no mapa o festival», escribían desde el festival en sus redes sociales.

Víctor Coyote, en la inauguración de la exposición "Traballos de cine", en el Círculo de Porriño. / Pedro Mina

El músico tudense fue precursor de la incorporación de músicas latinoamericanas al rock and roll y pionero del punkabilly en España con Los Coyotes, una de las bandas más singulares de la escena del rock español, que fundó en 1979. El tema «Mujer y sentimiento», grabada con su banda, le valió el sobrenombre de «padre del rock latino en España». Al frente de esa banda grabó el disco del mismo título, Mujer y sentimiento (1985), y Las calaveras (1988), que incluyen temas tan recordados como Esta noche me voy a bailar y Cien guitarras.

«Yo creo que todo puede ser bailable. La «Cumbia de Milagro»es un poco triste, pero que vivimos de milagro es algo patente y a determinadas edades más aún», expresaba en un amplísima entrevista a ESTELA en el mes de febrero.Este mismo año, el artista lanzó su nuevo trabajo El propio, un disco recopilatorio de sus éxitos en solitario, que presentó en la sala El Sol de Madrid.

«El reguetón es un ritmo que al menos incluye un contratiempo, justo lo que no tiene el rock desde que se dejó de llamar rock and roll, incluso Tina Turner o los Rolling Stones en los 80 tienen un ritmo de marcha militar. El desprecio a la música latinoamericana ha sido patente en España desde los años 80. A mí claro que me gusta el reguetón, también me gusta el rock and roll y el tango finlandés», añadía a Ana Rodríguez.

Sus declaraciones sobre la música

«Yo no reniego de la Movida, sino de cosas que se han contado de ella respecto a que era el entusiasmo de la España en color y el fin de la España en blanco y negro. Eso era relativo y el color tampoco fue tan vibrante, parecía que nos íbamos a comer el mundo y después ninguno de los grupos de la Movida tuvo trascendencia internacional», explicaba recordando éxitos de Los Bravos o Berlanga en plena dictadura franquista.

Entre otros trabajos, realizó el videoclip Carmiña Vacaloura, que durante años formó parte de la banda sonora del mítico programa infantil Xabarín Club de la TVG. Incluso hizo sus pinitos en el cine, actuando, entre otras películas, en Átame, de Pedro Almodóvar. Ha publicado, además, dos libros, Cruce de perras y Días de alarma.

Coyote vivía en Madrid desde mediados de los setenta. Llegó a la capital para estudiar Bellas Artes y en esa ciudad desarrolló su carrera artística. Sin embargo, llevó con orgullo sus raíces gallegas y actuaba en la comunidad con regularidad. «No renuncio a ser gallego ni a darle 'xeitiño' a una cumbia», afirmaba en esta misma entrevista.

Ni siquiera durante la pandemia, Coyote dejó de trabajar. Desde que comenzó el estado de alarma, dio forma de diario ilustrado a su confinamiento que bautizó como Días de alarma y que compartió de forma asidua con sus seguidores en sus redes. El COVID-19 le sorprendió con un disco recién editado, Las comerciales, del que solo pudo hacer la primera presentación en Madrid, el 6 de marzo.

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Fuente: Faro de Vigo