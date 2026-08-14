El eclipse solar deja 19 incidencias en Galicia: las consecuencias tras el fenómeno

Galicia registró un total de 19 incidencias relacionadas con el eclipse solar durante las horas posteriores al fenómeno. La mayoría de las atenciones correspondieron a consultas sin síntomas, aunque también se registraron caídas y crisis de ansiedad entre las personas que acudieron a los servicios sanitarios. En Galicia no se notificaron problemas oculares como principal motivo de asistencia, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades.

El eclipse total de 2026. / EUROPA PRESS

En el conjunto de España, más de 1.000 personas fueron atendidas durante las primeras 48 horas posteriores al eclipse en los distintos servicios sanitarios autonómicos. La mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con molestias y problemas oculares tras observar el fenómeno, aunque también se registraron mareos, golpes de calor y otras incidencias.

Madrid registró 340 atenciones, principalmente por mareos, molestias y problemas oculares. En Cataluña fueron atendidas 153 personas, 72 de ellas por afecciones oftalmológicas, mientras que la Comunidad Valenciana contabilizó 147 atenciones oculares. En Euskadi, 129 personas recibieron asistencia por dolencias oculares, todas con sintomatología leve. En Andalucía se registraron 44 consultas oftalmológicas, ninguna con necesidad de ingreso, mientras que Murcia contabilizó 32 casos oculares, sin ingresos ni intervenciones quirúrgicas.

Los datos disponibles apuntan a que la mayoría de las atenciones no revistieron gravedad. Es importante recordar que algunas lesiones oculares pueden comenzar a manifestarse entre 24 y 48 horas después de la exposición. Por ello, el balance sanitario tras el eclipse todavía podría aumentar durante las próximas horas, a medida que aparezcan nuevos síntomas.