La sequía pone contra las cuerdas al campo gallego: UUAA estima 164 millones en pérdidas
Unións Agrarias alerta del impacto de la falta de lluvias y las altas temperaturas sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas de Galicia
Pablo Vázquez
164 millones de euros es la cifra de pérdidas ocasionadas por la situación de sequía y las altas temperaturas en Galicia, según los cálculos presentados este viernes por Unións Agrarias (UUAA). El principal afectado por esta situación es el sector agrario y ganadero.
La situación se está viendo agravada por la falta de lluvias, que está provocando una menor disponibilidad de agua y pastos. A esto se suman las altas temperaturas, que incrementan las necesidades hídricas de los cultivos y del ganado y están agravando considerablemente los efectos de la sequía sobre las explotaciones gallegas.
La agricultura concentra las mayores pérdidas por la sequía
En agricultura, estos problemas están afectando al rendimiento de diferentes cultivos. El mayor impacto corresponde al maíz forrajero, con 102 millones de euros en pérdidas, seguido de las praderas, con 34,8 millones, y de los pastos permanentes, con 27,3 millones de euros, según señala UUAA. El sindicato agrario basa sus cálculos en la reducción de la producción de forraje, pastos y agua disponibles para los cultivos y para la alimentación del ganado.
La falta de pastos encarece la alimentación del ganado
En cuanto a la ganadería, la menor disponibilidad de pastos está obligando a las explotaciones a asumir mayores gastos de alimentación, además de hacer frente a un incremento de las necesidades de agua provocado por las altas temperaturas. UUAA vaticina, por ello, que una menor disponibilidad de forraje propio obligará a numerosas granjas a incrementar las compras de alimentos durante los próximos meses.
Esta situación resulta especialmente preocupante en las explotaciones lecheras, en las que la alimentación representa alrededor del 60 % de los costes de producción, según advierte la organización.
La provincia de A Coruña concentra más de la mitad de las pérdidas económicas estimadas, seguida de Lugo, apunta el sindicato. UUAA considera que la combinación de sequía y calor está generando un importante impacto económico sobre las explotaciones gallegas.
Desde la organización reclaman medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos afectados, especialmente ante el incremento de los costes y las pérdidas de producción.
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