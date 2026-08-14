Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Una investigación de la USC revela que algunas prácticas agrícolas «más sostenibles» no siempre son mejores para el medio ambiente

La investigación de Sara Lago Olveira analiza distintas alternativas agrícolas y destaca la importancia de estudiar sus efectos de forma integral y teniendo en cuenta las características de cada territorio

Detalle de un laboratorio de la USC

Detalle de un laboratorio de la USC / Santi Alvite

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Mosteiro Riveiro

Una investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha puesto de manifiesto que algunas prácticas agrícolas presentadas como alternativas más sostenibles no siempre ofrecen un mejor comportamiento ambiental cuando se analizan de forma integral.

El trabajo, desarrollado por la investigadora Sara Lago Olveira, se centra en la evaluación ambiental de diferentes prácticas agrícolas mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), una de las principales metodologías utilizadas para medir los impactos ambientales asociados a productos y actividades.

Analizar más allá de los beneficios aparentes

La investigación parte de una premisa: una alternativa considerada más sostenible no tiene por qué serlo en todos los aspectos. Según Lago, los sistemas agrarios dependen de servicios proporcionados por los ecosistemas, como la fertilidad del suelo, la regulación del agua o el almacenamiento de carbono, pero también pueden alterar la capacidad de estos ecosistemas para proporcionarlos.

Sin embargo, los métodos convencionales de evaluación ambiental no siempre tienen en cuenta estas interacciones ni las diferencias existentes entre unos territorios y otros. Por ello, la tesis busca desarrollar herramientas que permitan obtener una visión más completa y ajustada al contexto antes de determinar si una práctica supone realmente una mejora ambiental.

Del monocultivo a nuevas formas de gestión

Para ello, el estudio analizó diferentes alternativas agrícolas. Entre ellas se encuentran las rotaciones de cereal y leguminosa frente a los monocultivos, así como distintas estrategias de gestión en los viñedos. También se estudiaron prácticas como el uso de ozono para el control de plagas y la sustitución de fertilizantes minerales por vermicompost.

Los resultados muestran que algunas de estas alternativas no presentan una ventaja ambiental clara frente a las prácticas convencionales. Es el caso del uso de ozono para controlar plagas y del reemplazo de fertilizantes minerales por vermicompost. La investigadora destaca así la importancia de evaluar cada alternativa de manera rigurosa, teniendo en cuenta tanto sus posibles beneficios como las compensaciones o impactos que puedan generar.

Incorporar el territorio y los servicios de los ecosistemas

La tesis también introduce avances metodológicos destinados a mejorar el Análisis del Ciclo de Vida. En concreto, se desarrollaron factores de caracterización capaces de incorporar la dimensión espacial y valorar cómo las actividades agrícolas pueden afectar a servicios ecosistémicos como la purificación del agua, el control de la erosión del suelo y el secuestro de carbono.

Además, el trabajo desarrolló factores de emisión adaptados a diferentes contextos de cultivo del arroz, con el objetivo de que las evaluaciones ambientales tengan en cuenta las particularidades de cada zona productiva.

Noticias relacionadas y más

En conjunto, los resultados de esta investigación de la USC plantean que avanzar hacia una agricultura más sostenible requiere algo más que sustituir unas prácticas por otras consideradas, a priori, más ecológicas. La evaluación de sus efectos de forma global y teniendo en cuenta las características de cada territorio puede resultar clave para tomar mejores decisiones y avanzar hacia sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
  2. El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
  3. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  4. La Europol incluye en su lista de más buscados a una gallega que se hizo pasar por médico en Lugo y A Coruña
  5. Laureano Oubiña estalla tras el veto de la Xunta a su ruta del narcotráfico: 'Quieren que vuelva a las andadas
  6. Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
  7. El PP pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir a Galicia del plan estatal de ancho de vía internacional
  8. Así estará el cielo en Galicia durante el eclipse: 271 concellos parten con buenas condiciones

Una investigación de la USC revela que algunas prácticas agrícolas «más sostenibles» no siempre son mejores para el medio ambiente

Una investigación de la USC revela que algunas prácticas agrícolas «más sostenibles» no siempre son mejores para el medio ambiente

El eclipse solar deja 19 incidencias en Galicia: las consecuencias tras el fenómeno

El eclipse solar deja 19 incidencias en Galicia: las consecuencias tras el fenómeno

Galicia adelanta la vendimia como nunca: cuatro denominaciones ya recogen uva a mediados de agosto

Galicia adelanta la vendimia como nunca: cuatro denominaciones ya recogen uva a mediados de agosto

La sequía pone contra las cuerdas al campo gallego: el sector estima 164 millones en pérdidas

La sequía pone contra las cuerdas al campo gallego: el sector estima 164 millones en pérdidas

El Pazo de Meirás ya es lugar de memoria democrática

El Pazo de Meirás ya es lugar de memoria democrática

La DGT prevé casi 850.000 desplazamientos en Galicia este fin de semana

La DGT prevé casi 850.000 desplazamientos en Galicia este fin de semana

Fallece una persona tras ser atropellada por una moto en Abegondo

Fallece una persona tras ser atropellada por una moto en Abegondo

El gasóleo se dispara un 14,5% en Galicia: así ayudará la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro

El gasóleo se dispara un 14,5% en Galicia: así ayudará la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro
Tracking Pixel Contents