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Alarma en Ourense: decretada la situación 2 por la proximidad de un incendio a las casas de la aldea de Fumaces

La Consellería do Medio Rural moviliza un amplio dispositivo terrestre y aéreo para controlar el incendio forestal que amenaza el núcleo del municipio de Riós

Dos bomberos combaten las llamas en la zona del Camino en Riós

Dos bomberos combaten las llamas en la zona del Camino en Riós / Rosa Veiga

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Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

Un incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en el municipio ourensano de Riós ha quemado ya 20 hectáreas y, aunque por el momento no es de los de mayor superficie, sí ha puesto en riesgo a la aldea de Fumaces, con lo que ha obligado a la activación de la situación 2 como medida preventiva.

Este fuego se produce en un día de alto riesgo, con altas temperaturas en la zona y vientos fuertes, que dificultan las labores de control sobre todo con la llegada de la noche y la retirada de los medios aéreos.

Según la información de la Consellería do Medio Rural, el fuego se ha iniciado poco antes de las 16.54 horas de este sábado entre las aldeas de Fumaces y de Freilas, aunque en dirección a la primera. En torno a las 21,00 horas había quemado unas 20 hectáreas de terreo.

La Xunta mantuvo desplegado durante toda la tarde un amplio dispositivo, por tierra y desde el aire, para tratar de controlar este frente. En concreto, se han movilizado dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, dos helicópteros y siete aviones. También numerosos vecinos han salido a frenar las llamas con sus propios medios para intentar defender las viviendas, como en el caso de la aldea de A Trepa.

Uno de los siete aviones que participa en la extinción en Riós

Uno de los siete aviones que participa en la extinción en Riós / Alberto Sxenick

Una columna de humo visible desde la autovía A-52

La columna de humo fue visible desde numerosos puntos, entre ellos la autovía A-52, aunque sin causar incidencias al tráfico, según fuentes oficiales. Las llamas sí llegaron en algún punto a la carretera nacional, donde se quemaron unos 20 metros de talud.

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Según fuentes del operativo, los núcleos de población no corren peligro. Aún así, se están abriendo cortafuegos para frenar su posible evolución hacia zonas pobladas, dado que con la llegada de la noche se retiran los medios aéreos.

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