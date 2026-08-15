Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado

Este sábado A Mariña de Lugo y su vecina comarca coruñesa de Ortegal han protagonizado el enésimo ejemplo de su singularidad climática. Mientras la Xunta activa para este fin de semana alertas de calor en media Galicia, algunas de nivel rojo por temperaturas extremas, en el rincón del Cantábrico andan con paraguas y chuvasquero. Que este mundo al revés no sea nuevo no quiere decir que no siga sorprendiendo año tras año.

Y es que en el caso de este sábado, la lluvia fina arrastrada por los vientos del nordeste ha sido continua desde la madrugada, lo que provocó acumulaciones importantes e impropias de agosto. Así, Meteogalicia recogió en la estación de Penedo do Galo, en Viveiro, más de 14 litros de lluvia hasta media tarde. Y sin mejoría en horizonte, se puede aventurar un día de casi 20 litros acumulados de agua.

Lluvia sobre las montañas de A Mariña esta tarde / ECG

Lo que es un fastidio para los turistas, a los que no les queda otra que mirar la playa desde la terraza del bar, y también está chafando buena parte de las fiestas en el fin de semana más festivo del año, es en realidad una bendición para otros. En A Mariña y Ortegal, pese a que los ríos van bajos y también escasea el agua, todavía se pueden ver algunos prados verdes, lo que alivia la situación para los ganaderos y también protege la enorme masa de eucaliptal de los incendios. Buena parte de Galicia suspira hoy por los 14 litros de lluvia de Viveiro, los 7 de la Fragavella de Mondoñedo y Abadín o los 5 acumulados en Ortigueira, Cedeira y Burela.

Llovizna constante y temperatura agradable de 20 grados

La lluvia en A Mariña es todavía más sorprendente en un contexto en el que Galicia se achicharra por cuarta o quinta vez este verano. La Xunta de Galicia activa la alerta roja por calor para este domingo en el interior de Pontevedra, las Rías Baixas y la Montaña de Ourense; la de nivel naranja en Valdeorras, Sur de Lugo y Miño de Ourense; y la amarilla en el Sudoeste de A Coruña y la zona del Miño de Pontevedra.

Frente a esa realidad, que puede prolongarse a lunes y martes, cuando el termómetro en Santiago podrá llegar a los 34 grados, A Mariña disfruta de un ambiente suave alrededor de los 20 grados, que además apenas enfría por la noche. Una estabilidad climática que convierte esta comarca del norte de Lugo y a su vecina coruñesa de Ortegal, a 150 kilómetros de la capital gallega, en un auténtico refugio climático. Y visto lo visto, quien sabe sin con el tiempo también será una reserva de agua.