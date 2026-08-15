Galicia incorpora un nuevo avión de coordinación y vigilancia contra los incendios

La Xunta ha incorporado al dispositivo autonómico de lucha contra los incendios forestales un nuevo avión de coordinación y vigilancia que opera desde el pasado 1 de agosto en la base aérea transfronteriza de Verín-Oímbra. La aeronave, denominada Xunta 23 ACO, amplía la capacidad de vigilancia y coordinación del operativo y dispone de hasta cuatro horas de autonomía.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, visitó este sábado la base ourensana, desde donde opera el nuevo medio, que se suma a los dos helicópteros de coordinación con los que ya contaba el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de la Xunta.

Interior del nuevo avión de coordinación. / Cedida

Estos medios aéreos complementan las labores de extinción y permiten obtener información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones durante los incendios. Entre sus funciones están la supervisión del operativo, la vigilancia de zonas de difícil acceso por la orografía o el humo y el apoyo a las comunicaciones entre los equipos desplegados.

El nuevo avión incorpora además a bordo a dos técnicos encargados de analizar y evaluar de forma continua la evolución de los incendios y de prestar apoyo al personal que trabaja sobre el terreno.

Más autonomía y capacidad logística

Una de las principales novedades del nuevo aparato es su autonomía, de hasta cuatro horas, lo que amplía la cobertura temporal del dispositivo respecto a los medios de coordinación existentes. Además, se trata de una aeronave de mayor velocidad y capacidad que los helicópteros de coordinación, lo que permite utilizarla también para el transporte de personal y material logístico.

La incorporación del avión forma parte del refuerzo del dispositivo aéreo de la Xunta para esta campaña. En total, el Gobierno gallego ha incorporado este año cuatro nuevos aparatos: el avión de coordinación, dos aviones de carga en tierra que ya están operativos y un helicóptero pesado cuya incorporación está prevista para septiembre.

Noticias relacionadas

Con la llegada del nuevo avión, Galicia cuenta ya con 23 medios aéreos dependientes de la Consellería do Medio Rural. Si se suman los aparatos aportados por el Gobierno central, son más de 30 aeronaves las que participan este año en el dispositivo de lucha contra los incendios forestales en la comunidad.