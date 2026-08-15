Maxi Iglesias presume de verano en Galicia: playas, paddle surf, futbolín y una escapada a las islas Ons

Maxi Iglesias vuelve a elegir Galicia para escaparse en verano. El actor ha compartido en sus redes sociales un vídeo que recoge algunos de los momentos que disfrutó durante sus vacaciones en la comunidad, acompañados de una frase que resume a la perfección su relación con esta tierra: "Como cada verano...unos días en la terriña".

La publicación, en la que combina fotos y vídeos, muestra al popular actor disfrutando de unas vacaciones muy ligadas al mar y a la naturaleza: playas, barco, paddle surf, fiestas, partidas de futbolín, moto acuática y diferentes planes al aire libre. También hay espacio para la lluvia y para algunos momentos nocturnos como la lluvia de estrellas, en una pequeña recopilación que refleja el ambiente de estos días en Galicia.

No es, la primera vez que Maxi Iglesias se deja caer por nuestra comunidad. El actor lleva más de 15 años eligiendo Galicia como destino para sus vacaciones, especialmente la costa de Pontevedra, donde ha encontrado algunos de sus rincones favoritos para desconectar.

La playa de Patos y el surf

Uno de esos lugares es la playa de Patos, en Nigrán, un arenal de unos 600 metros de longitud conocido por sus buenas olas y por ser uno de los puntos de referencia para los aficionados al surf en las Rías Baixas.

A lo largo de estos años también se ha dejado ver en Doniños, Bueu, Cangas, Ortigueira o As Pontes de García Rodríguez, demostrando que su relación con Galicia se extiende mucho más allá de un único punto.

A la vinculación con Galicia contribuyó, en gran medida, el rodaje de Punto Nemo. El actor pasó varios meses instalado en San Vicente do Mar, en O Grove, durante la grabación de la serie, una experiencia que le permitió conocer de cerca las Rías Baixas.

La relación parece continuar después del rodaje. Y este verano, ya sin cámaras de por medio, el actor ha vuelto a dejarse ver por la zona. Así, en un momento del vídeo aparece junto a unos amigos en lo que parece ser el Náutico de San Vicente.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

De escapada en las islas Ons

Entre los planes de este verano también ha estado una escapada a las islas Ons, donde, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, fue visto durante el segundo fin de semana de agosto.

El actor llegó hasta el archipiélago en paddle surf y pasó parte de la jornada disfrutando de la isla acompañado por varios amigos. Durante su estancia comió en el restaurante Casa Acuña y aprovechó para descansar en la playa antes de regresar al barco, de nuevo sobre su tabla.

Su presencia no pasó desapercibida para algunos visitantes de Ons, que se acercaron al intérprete para pedirle alguna fotografía, a las que el actor se prestó sin problema. Según los presentes, la mayoría respetó su espacio durante la jornada de descanso.

Así, un verano más, Maxi Iglesias vuelve a demostrar que Galicia ocupa un lugar especial en su verano. Mar, amigos y naturaleza vuelven a formar parte de unas vacaciones que, por sus propias palabras, ya son toda una tradición: "Unos días en la terriña".