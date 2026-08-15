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La población extranjera en Galicia se multiplicó por cuatro desde 2002

Los datos del INE reflejan un incremento del 138% en la población extranjera en la última década, compensando la pérdida de gallegos

Una trabajadora extranjera en la hostelería

Una trabajadora extranjera en la hostelería / E. P.

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R. S. C.

Santiago

Galicia vive en las últimas décadas un aumento de la población extranjera que llega a la comunidad en busca de una vida mejor. Después de que miles de gallegos decidiesen emigrar a lo largo de buena parte del siglo XIX y del siglo XX, ahora Galicia se ha convertido en una tierra de oportunidades para muchas personas que buscan un futuro digno.

Esto ha provocado que la población extranjera en Galicia se multiplicase por cuatro en los últimos 24 años, alcanzando las 203.236 personas en julio de 2026, lo que supone 19.430 más que en el mismo mes de 2025.

Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican que en julio de 2002 (primer mes de julio de la serie histórica), había en la Comunidad un total de 43.031 residentes de nacionalidad extranjera, multiplicándose casi por cinco hasta la actualidad.

Un crecimiento que, pese a darse de forma progresiva, se ha acentuado en la última década. Galicia llegó a julio de 2016 con 84.742 residentes de nacionalidad extranjera, de modo que el alza de población extranjera en la última década fue del 138%.

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Gracias a ello, la población gallega pudo seguir creciendo. Desde enero de 2002 hasta principios de este año, Galicia ganó más de 31.612 habitantes, pese a perder casi 212.300 personas de origen español.

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