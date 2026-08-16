"El desafío del lupus es detectar pronto a los pacientes, antes de que tengan un daño irreversible"

En España, el lupus, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error tejidos sanos del organismo, afecta a unas 75.000 personas, según estimaciones de la Sociedad Española de Reumatología (SER), miles de ellas en Galicia. La doctora Susana Romero, jefa del Servicio de Reumatología del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) y presidenta de la SER, es una de las principales expertas en esta enfermedad a nivel estatal.

El lupus no es una enfermedad rara, pero sí poco conocida. La evolución y la afectación varían de manera muy notable, además, en función del paciente y del tipo de lupus que padece, ¿dificulta esto los procesos de diagnóstico?

Los especialistas en reumatología tenemos muy integrados todos los datos que nos hacen sospechar que un paciente puede tener lupus, pero es cierto que dentro de la enfermedad hay muchos tipos diferentes, es decir, al ser una enfermedad autoinmune, que se caracterizan porque nuestro sistema inmunológico que está diseñado para defendernos contra lo ajeno deja de reconocernos como propios y nos ataca, puede afectar a diferentes órganos. Unos pacientes tienen artritis y afectación cutánea, otros tienen afectación del pulmón, otros tienen afectación del corazón, de los riñones, etc.

¿Cuáles son los factores que hacen sospechar?

En un paciente que puede tener una afectación sistémica, lo primero es hacer unos análisis. En ellos encontramos con relativa frecuencia descenso de las cifras de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, son las células hemáticas. También algo muy característico en los pacientes con lupus es la presencia de unos anticuerpos que se llaman antinucleares.

¿Qué señales deberían hacer sospechar a un médico de Atención Primaria? El diagnóstico precoz sigue siendo uno de los grandes retos.

Uno de los desafíos es, exactamente, coger a los pacientes lo antes posible, antes de que tengan un daño irreversible. Ese es nuestro mayor objetivo, conseguir poner los tratamientos en un estado aún precoz de la enfermedad y ayudar a que ese paciente se controle. Es importantísimo que exista una comunicación fluida con atención primaria y establecer protocolos de derivación ágil. También establecer protocolos dentro del servicio que permitan un seguimiento muy estrecho de los pacientes, ya que, no solo se trata de diagnosticarlos pronto, sino que hay que hacerles las revisiones que confirmen que ese paciente está absolutamente controlado, porque un paciente puede estar bien y al día siguiente tener un brote de su enfermedad.

Existe una predisposición genética, ¿qué otros factores afectan?

Sí, como en casi todas las enfermedades autoinmunes, hay una predisposición genética sobre la que actúa en otros factores. El lupus está también influenciado por factores hormonales, por eso la mayor parte de pacientes son mujeres. Pero, que tú tengas los genes que predisponen a esa enfermedad no quiere decir que la vayas a desarrollar. Aunque lo cierto es que hay determinados estímulos ambientales que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad: determinado tipo de infecciones, hábitos no saludables y factores que a día de hoy aún se desconocen. Poco a poco vamos sabiendo más de cómo se desarrolla la enfermedad y, desde luego, lo que tenemos muy claro es cómo diagnosticarla. Por suerte, ahora también tenemos tratamientos muy eficaces porque esta enfermedad es una enfermedad que, no es rara su prevalencia en la sociedad, pero que hasta hace poco era huérfana.

¿Qué quiere decir con eso?

Hasta hace diez años no se aprobó el primer fármaco que tenía como objetivo en su indicación el lupus. Por su forma de desencadenarse utilizábamos fármacos que tenían otra indicación, inmunomoduladores para otras enfermedades. Hace una década se dio luz verde al primer tratamiento específico y ahora han aparecido. Después los tratamientos varían en función del tipo de lupus, aunque hay uno, los antipalúdicos que los llevan todos los pacientes.

"La mayoría de las enfermedades autoinmunes son muchísimo más graves en los pacientes jóvenes porque cuando funciona bien es más fuerte, pero cuando se desregula también es muy potente para atacar el propio organismo"

¿Qué síntomas nos pueden poner en alerta antes de ir al médico?

Por ejemplo, una paciente que se encuentra cansada, con dolor articular, que tenga actas de repetición en la boca junto con los otros síntomas o que tiene fotosensibilidad, es decir, que existe una reacción de su piel ante exposiciones al sol, no exposiciones prolongadas, sino ir por la calle caminando y que le dé el sol.

El lupus, como mencionaba con anterioridad, afecta mayoritariamente a mujeres. También suele tratarse, en el momento del diagnóstico, de gente joven...

La mayoría de las enfermedades autoinmunes son muchísimo más graves en los pacientes jóvenes. Esto no quiere decir que no se puedan diagnosticar en pacientes mayores, pero la gravedad varía en función de la juventud del paciente. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunológico, cuando funciona bien es más fuerte en los jóvenes, pero cuando se desregula también es muy potente para atacar el propio organismo. El prototipo de pacientes son mujeres y mujeres jóvenes.

Un diagnóstico de lupus viene acompañado de un cambio de hábitos en el día a día, ¿necesitan los pacientes acompañamiento psicológico de manera habitual?

A un paciente con lupus se le aconseja que no se exponga el sol, porque puede activar la enfermedad. Hablamos de decirle a una paciente joven que tiene que ir a la playa cubierta o que no puede ir a las horas donde el sol pega más fuerte. Si ya es duro tener que asumir una enfermedad sea del tipo que sea, imagina una que te limita algunas de las actividades sociales que tienen las jóvenes en el verano. Hay pacientes que sí que requieren apoyo psicológico, porque es necesario asumir que se tiene una enfermedad para toda la vida, pero siempre hay que dar mensajes de esperanza, decirle que vamos a intentar que pueda hacer vida normal como si no tuviese la enfermedad, salvo por no poder exponerse al sol. También juegan un papel muy importante las asociaciones de paciente, son un pilar fundamental porque los entienden muy bien. Nosotros en la consulta recetamos fármacos y asociaciones, porque eso les da un apoyo tremendo.

¿Qué novedades se están ampliando en el terreno de la terapia?

Hay varias moléculas que están en fase de desarrollo, encaminadas a disminuir la potencia de este sistema inmunológico tan desregulado. También hay unas nuevas terapias, las CAR-T, que se empiezan a aplicar a un número pequeño de pacientes con lupus, con resultados muy buenos. Pero no se las podemos prescribir a todos, sino que se reservan a pacientes que no han respondido a nada.