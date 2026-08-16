Galicia afronta un lunes de calor con más de 38 grados en Ourense y 36 en las Rías Baixas

Galicia afrontará este lunes una nueva jornada de temperaturas elevadas, con máximas que superarán los 36 grados en las Rías Baixas y los 38 grados en el valle del Miño y el oeste de Ourense, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El ascenso de las temperaturas será generalizado en la comunidad, aunque tendrá menor intensidad en el tercio norte. Las mínimas, por su parte, experimentarán cambios ligeros.

La situación será especialmente cálida en el interior y en el sur de Galicia. Ourense volverá a situarse entre las zonas con temperaturas más altas de la comunidad, mientras que las Rías Baixas también superarán la barrera de los 36 grados.

Nubes bajas y nieblas en A Mariña

El tiempo será diferente en el norte de Lugo. La Aemet prevé para A Mariña cielos nubosos por la presencia de nubes bajas, acompañadas de brumas y nieblas persistentes en zonas altas, además de precipitaciones débiles.

En el resto de Galicia predominarán los cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día. Durante las horas centrales, los cielos tenderán a quedar poco nubosos, aunque podrá aparecer nubosidad de evolución en las zonas de montaña.

Viento del norte y nordeste

El viento soplará flojo o moderado del norte y nordeste en buena parte de Galicia y será más intenso en el litoral oeste. En Ourense predominarán los vientos flojos y variables.

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Esta configuración favorecerá que las temperaturas sean más moderadas en el litoral norte, mientras que el calor se intensificará especialmente en el sur y el interior de la comunidad.