Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»

Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida y, de paso, el de una cultura festiva. A finales de los años 80, Daniel Dopazo vivía en Madrid acompañando a artistas de la talla de Juan Pardo en giras profesionales. Tenía ofertas para seguir en la élite nacional, pero decidió apostar por un proyecto que nacía en su tierra: La Ocaband. En aquel entonces, el panorama estaba dividido: los grupos eran para los jóvenes y las orquestas para los mayores. Dopazo y los suyos llegaron para dinamitar esa frontera, convirtiéndose en pioneros de lo que hoy conocemos como el espectáculo total de la verbena.

Los «inventores» de la cercanía

Lo que hoy vemos como normal en cualquier verbena —cantantes bajando a bailar con el público o transiciones rápidas entre temas— fue, en su momento, una auténtica locura y revolución. «Incorporamos nuevas tendencias y en aquel momento nos tacharon de chalados. Bajábamos fuera del escenario, algo que nuestros compañeros decían que eso era rebajarse», recuerda Dopazo. Y el tiempo dio la razón, porque muchas de las nuevas tendencias que incorporaron en La Ocaband se usan actualmente en los escenarios.

Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband / Cedida

Incluso las famosas «cortinillas» (esos jingles o frases para espolear a la gente entre canción y canción) tienen el sello de La OcaBand. «En todo eso fuimos pioneros», señala Dopazo.

Empezaron siendo cinco músicos en 1999, incorporaron a la primera mujer de la banda y el escenario móvil, también ese mismo año. En 2015 se reconvirtieron oficialmente en orquesta, manteniendo siempre una premisa innegociable: la música 100% en directo.

La pandemia como motor

Si algo define a Daniel Dopazo es su capacidad de reacción. Durante la pandemia, cuando el sector de ocio se hundió, La Ocaband fue prácticamente la única orquesta de España que siguió trabajando con espectáculos de aforo controlado. «Fruto de la desesperación, porque teníamos una inversión de los escenarios y no podíamos esperar en el sofá», decidieron crear musicales temáticos como Historia de la Verbena o Camiñantes. Estos shows, que tuvieron cobertura en la televisión nacional, no solo los salvaron económicamente, sino que reforzaron su identidad cultural.

De hecho, Daniel es un firme defensor de que las orquestas no solo deben copiar, sino crear: «¿Por qué no probamos a crear? Si cada orquesta se comprometiera, cada año, a hacer un par de temas, las cincuenta orquestas que hacemos música en vivo, crearíamos cada año 100 canciones. En cinco años serían 500 canciones circulando por internet. Y eso sería tener un patrimonio cultural nuestro», explica Dopazo.

Ejemplo de ello es su tema Fuerte tienes que empujar, canción que fue grabada desde casa durante el confinamiento del covid-19 con una calidad que sorprendió a los informativos nacionales. «La compusimos, la grabamos y la soltamos al mundo entre varias orquestas desde casa», señala el líder de La Ocaband.

El «proceso de extinción» de la cultura del directo

A pesar del éxito, el tono de Daniel Dopazo se vuelve serio al hablar del presente de las orquestas. Alerta de que se encuentran en un «proceso de extinción». De los cientos de orquestas que existen, él calcula que apenas quedan 50 en Galicia que toquen realmente en directo, y solo unas 12 o 15 mantienen actividad todo el año. El resto, comentan, son agrupaciones que abusan de pistas grabadas o «disco móviles» que están desplazando al músico profesional.

Para el público joven, a veces todo vale: «La gente más joven fue perdiendo la cultura y todo les vale... Ahora ya no escuchan ni a las orquestas y van esperando al DJ». Dopazo advierte que esta falta de relevo generacional en el público, sumada a la despoblación rural y la falta de protección administrativa, pone en jaque la esencia de las verbenas gallegas.

El valor humano

Para el líder de La Ocaband, la verbena es el evento cultural más importante de Galicia porque es el único lugar donde se produce el milagro del reencuentro. Es el momento en que los abuelos ven llegar a sus hijos y nietos, a los emigrantes que regresan a casa por unos días. «Me da mucha pena la gente mayor. Están necesitando de eso, de alegría para ellos, y que no se proteja me da mucha pena», confiesa Dopazo.

El líder de La Ocaband no solo es músico; es un artesano que defiende el «modelo gallego» de comisión de fiestas, donde el pueblo se organiza, hace bingos y pide donativos para pagar su propia fiesta. Es un sistema único en el mundo, apoyado por una industria de escenarios móviles vanguardista en Europa que nace aquí, de «ingenieros» artesanos que desafiaron la lógica para crear los mejores escenarios del continente.

La Ocaband sigue peleando para que la gente entienda que estar sobre un escenario es una profesión de riesgo y pasión.