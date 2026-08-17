Pillados 'in fraganti' en A Coruña dos miembros de una banda que robó en decenas de viviendas en toda España

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid y en Valencia dos grupos criminales itinerantes especializados en robos con fuerza en viviendas que actuaban por toda la geografía española y ha esclarecido, de momento, 27 delitos. Según ha informado este lunes la Policía en un comunicado, han sido detenidas siete personas, de las que cinco han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

Las dos organizaciones, perfectamente estructuradas y altamente especializadas, se desplazaban continuamente por distintas comunidades autónomas para seleccionar sus objetivos y sustraer principalmente joyas, relojes, dinero en efectivo y otros objetos de valor, utilizando diferentes métodos para acceder al interior de los inmuebles.

Dieciocho robos con el método del 'impressioning'

La primera de las bandas estaba asentada en Madrid, aunque robaba en todo el territorio nacional. La investigación se inició en abril de 2025 tras detectarse un grupo de cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- especializado en robos con fuerza en viviendas.

Los agentes localizaron dos viviendas de seguridad, una en Arganda del Rey (Madrid) y otra en la ciudad de Madrid, desde donde planificaban sus desplazamientos por todo el territorio nacional. Las dos mujeres del grupo asumían las labores logísticas, como localizar las viviendas de seguridad, gestionar los vehículos y proporcionar toda la infraestructura necesaria para los robos. Para dificultar la investigación policial alternaban el uso de vehículos alquilados con otros registrados a nombre de testaferros, evitando así relacionarlos con los robos.

Los robos los perpetraban los dos hombres, que accedían al inmueble utilizando el método conocido como 'impressioning', que permite hacer una copia de la llave mediante una especie de molde y abrir las puertas sin provocar daños visibles en la cerradura. Los investigadores han podido relacionar a esta organización con 18 robos con fuerza en interior de domicilio.

A los dos hombres se les detuvo 'in fraganti' cuando acababan de cometer un robo en la ciudad de A Coruña. Los pillaron con joyas, dinero en efectivo, herramientas especializadas para la apertura de puertas y un potente imán con el que ocultaban dichos útiles adheridos a la carrocería del vehículo para evitar su localización en posibles controles policiales.

Posteriormente, fueron detenidas las dos mujeres durante la práctica de los registros domiciliarios, en los que se intervino una importante cantidad de joyas, herramientas para la apertura de puertas y un vehículo de alta gama.

Finalmente, todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal y 18 robos con fuerza, ingresando en prisión los dos varones.

Ácido nítrico para corroer las cerraduras

La segunda investigación permitió desarticular un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas mediante un procedimiento poco habitual en España consistente en la aplicación de ácido nítrico en el interior de las cerraduras utilizando jeringuillas.

Los agentes detectaron un incremento de robos de estas características en las ciudades de Valencia y Zaragoza, logrando determinar que todos ellos habían sido cometidos por la misma banda criminal, radicada en Sagunto (Valencia).

Antes de actuar, los investigados marcaban las viviendas mediante un fino hilo de pegamento colocado entre la puerta y el marco para comprobar la presencia o ausencia de los moradores. Posteriormente, introducían ácido nítrico en el interior de la cerradura mediante jeringuillas, provocando la corrosión de sus mecanismos internos y permitiendo su apertura con herramientas simples. La organización concentraba su actividad durante fines de semana y periodos vacacionales, cuando aumentaba la probabilidad de encontrar las viviendas vacías.

Los agentes detuvieron 'in fraganti' a los tres integrantes del grupo cuando se disponían a cometer nuevos robos. En el momento del arresto portaban útiles para la apertura de puertas, una botella de ácido nítrico y varias jeringuillas para su aplicación. Además, una de las cerraduras del edificio ya había sido inutilizada y varias viviendas aparecían marcadas para ser asaltadas.

La investigación ha permitido esclarecer nueve robos con fuerza en interior de domicilio atribuidos a esta organización.

Además, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, atentado a agente de la autoridad y dos reclamaciones judiciales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres arrestados. Actualmente, las investigaciones continúan abiertas para el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos y la identificación de los legítimos propietarios de los efectos recuperados.