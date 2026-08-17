Salud
Galicia confirma ya tres casos de sarampión, todos relacionados con una primera infección «probablemente» importada
Sanidade llama a la tranquilidad: el riesgo para la población gallega sigue siendo «muy bajo»
Galicia cerraba 1996, con cifras del Instituto Galego de Estatística, con 370 casos de sarampión, la cifra más elevada de los últimos treinta años y más de la mitad de todos los registrados en ese período. Sin embargo, a partir de 1999 las infecciones no llegaron a diez y gran parte del período posterior discurrió sin ningún afectado. El año pasado el balance se cerraba así, con cero contagiados, después de investigar cinco casos sospechosos. En este 2026, sin embargo, ya son tres los casos confirmados a día de hoy, todos ellos relacionados, de un total de once investigados por ahora.
Lo confirman desde la Consellería de Sanidade, que advierte que en el boletín estatal aparece un caso más por «un error de duplicidad». Los dos nuevos casos confirmados están vinculados al caso inicial notificado el pasado 23 de julio, cuyo origen se considera «probablemente importado», apuntan a este diario.
Así, inciden, los otros dos casos se corresponden con «contactos estrechos» de ese caso inicial y, por tanto, las autoridades sanitarias gallegas los consideran también «relacionados con la importación». En ese contexto, desde el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño lanzan un mensaje de tranquilidad para los gallegos, incidiendo en que «el riesgo para la población gallega continúa siendo muy bajo».
La vacunación, la prevención «más eficaz»
A pesar de que Sanidade insiste en que el sarampión es una enfermedad «muy contagiosa», recuerda asimismo que «se previene de forma muy eficaz mediante la vacunación». De hecho, proclama que la vacuna frente al sarampión, incluida en el calendario sistemático de vacunación, es la «principal medida de protección individual y colectiva».
Además, alega que la comunidad gallega «mantiene elevadas coberturas» de vacunación infantil frente a la dolencia, con más del 95 por ciento de bebés inmunizados, lo que se suma a un sistema de vigilancia epidemiológica que permite detectar «precozmente» los casos «y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión».
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Fuente: Faro de Vigo
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