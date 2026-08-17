Monterrei arranca la vendimia: la última denominación de origen en sumarse a la cosecha más temprana de la historia

La Denominación de Origen Monterrei se incorpora este lunes a la vendimia en Galicia y completa así el inicio de la recogida de uva en las cinco denominaciones de origen vitivinícolas de la comunidad. Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Rías Baixas comenzaron los trabajos la semana pasada, por lo que Monterrei es la última en iniciar una vendimia que se adelanta este año como nunca antes.

La bodega Castro de Lobarzán, ubicada en Villaza, en el municipio de Monterrei, ha sido la primera en comenzar los trabajos, según ha informado la propia denominación de origen.

El adelanto de la vendimia 2026 responde, en parte, a las condiciones atmosféricas registradas durante el ciclo fenológico, marcado por las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y una notable oscilación térmica entre el día y la noche. Estas circunstancias han favorecido una maduración óptima de la uva.

Según Monterrei, la cosecha de 2026 presenta, además, un excelente estado fitosanitario. La uva tiene un menor tamaño, lo que supone una mayor relación entre la superficie de la piel y el volumen de mosto. Esta característica favorece una mayor concentración de compuestos aromáticos y polifenoles.

La semana pasada también comenzó la recogida de uva en las denominaciones de origen Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Rías Baixas. En esta última, aunque los primeros trabajos ya se han iniciado, la mayor parte de las bodegas tiene previsto comenzar la vendimia a partir de esta semana.

La vendimia de 2026 se ha adelantado en Galicia y, según las denominaciones de origen, es la más temprana desde que existen registros.