Las obras en la A-6 de Becerreá (Lugo) provocan seis kilómetros de colas en plena operación salida
El Ministerio de Transportes corta la autovía del Noroeste para ejecutar trabajos de mejora en el asfalto y de mantenimiento de la vía, desviando el tráfico hacia la N-VI
R.S.C.
Las obras de rehabilitación de la A-6 están provocando este lunes retenciones de varios kilómetros en Becerreá (Lugo), coincidiendo con la operación salida de la segunda quincena de agosto. La congestión afecta a unos seis kilómetros de la autovía en sentido Madrid, entre los puntos kilométricos 460 y 455,3, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La circulación permanece cortada en este tramo de la A-6 y los vehículos son desviados por la N-VI debido a los trabajos que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para rehabilitar estructuralmente la autovía entre los kilómetros 407 y 480,5, a caballo entre las provincias de Lugo y León. Para más inri, las retenciones se producen en una jornada de especial intensidad en las carreteras gallegas por el incremento de desplazamientos asociado a la segunda quincena de agosto, uno de los periodosde mayor tráfico del verano.
El PP reclama explicaciones
En respuesta, el PP de Lugo ha trasladado el "malestar" de vecinos, viajeros y transportistas por las retenciones y ha cuestionado la organización del dispositivo habilitado con motivo de las obras. Los populares también critican la falta de comunicación del Gobierno central con los ayuntamientos afectados.
"No criticamos lo que se hace porque, de hecho, llevamos mucho tiempo reclamando obras de mejora del firme de la A-6 en la provincia, sino que criticamos el cómo, las formas: la falta de organización y, sobre todo, la falta de comunicación del Gobierno central con los ayuntamientos", han señalado.
Representantes del PP lucense en el Congreso y en el Senado pedirán explicaciones al Gobierno por lo que consideran una "mala ejecución" del plan de movilidad diseñado mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación. Los populares reclaman además que se revise el dispositivo de tráfico para evitar que las obras generen nuevas retenciones y "prejuicios" tanto a los vecinos de la comarca como a los conductores que utilizan esta vía para sus desplazamientos.
- Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
- El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
- La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
- Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
- Laureano Oubiña estalla tras el veto de la Xunta a su ruta del narcotráfico: 'Quieren que vuelva a las andadas
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona